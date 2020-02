Instapaper nie radzi sobie tak dobrze z klipami z YouTube, jak Pocket, dlatego unikałbym używania tej usługi do czegokolwiek poza artykułami. Usługa posiada aplikacje mobilne (iOS i Android), a także wtyczki do przeglądarek. Jeśli zależy Wam na zapisywaniu materiałów od razu do konkretnych folderów, to wykorzystać można dedykowane im bookmarklety na pasku zakładek. Instapaper posiada pakiet premium (płatne co miesiąc albo co rok), dzięki któremu zyskacie zaawansowaną wyszukiwarkę, brak ograniczeń dla notatek, a także funkcję czytania artykułów na głos.

Facebook Save

Przez dość długi czas o tej funkcji Facebooka krążyły tylko legendy, ale w lipcu 2014 roku nareszcie stała się faktem. Facebook Save działa nie tylko na Facebooku, gdzie w podręcznym menu przy każdym poście znajduje się opcja „Zapisz”, ale także poza nim, dzięki wtyczkom do przeglądarek.