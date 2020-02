Targi rupieci

Rozmaite targi, rynki, giełdy samochodowe to także dobre miejsce, by pobuszować między pudłami rozmaitości i zobaczyć, czy nie czają się tam żadne rarytasy. Musimy się jednak liczyć z tym, że większość tamtejszych gadżetów będzie w stanie co najwyżej średnim. Odrestaurowanie wyglądu konsoli jest znacznie łatwiejsze, aniżeli kartridża z grą czy płyty. Często sprzedawcy nie potrafią nam zagwarantować że sprzęt czy gra będzie działać, warto jednak ustalić ewentualną możliwość oddania ich po sprawdzeniu w domu — z doświadczenia wiem, że dla większości sprzedawców nie stanowi to problemu. To także miejsca, w których często można się solidnie potargować — korzystajcie z tej opcji!

W Polsce jest z tym nieco trudniej niż w Niemczech (flohmarkt), Holandii (rommelmarkt), USA czy UK — gdzie garażowe wyprzedaże z podobnymi skarbami są na porządku dziennym. Jak już wielokrotnie pisałem — kilkadziesiąt lat temu nie istniał tutaj rynek gier jako takich. Ale nie oznacza to, że się nie da — cierpliwość popłaca!

Sklepy z… używaną odzieżą (second handy)

Ten nagłówek może brzmieć na blogu skupiającym się na technologii dość abstrakcyjnie, ale tak: second-handy czy, jak wolicie, lumpeksy również są odpowiedzią na pytanie gdzie tanio kupić stare gry. Naturalnie nie tyczy się to każdego z nich. Często odzież ta często przychodzi w pudłach z książkami, starą elektroniką, planszówkami, kasetami VHS czy grami. A właściciele wystawiają je na specjalnych półkach czy wystawkach i często wyceniają od niechcenia za grosze. Plotki o zakupach Gameboyów za mniej niż 10 złotych na wagę nie są wcale przesadzone!

Znajomi. Warto zapytać kolegów i koleżanki o to, czy nie mają jakiś staroci na sprzedaż

To nie boli — często znajomi i rodzina na strychach czy w piwnicach skrywają prawdziwe skarby, które są w stanie odsprzedać za ludzką cenę. A nierzadko też dorzucą do nich zestaw historii, które od razu pozwolą się bliżej zapoznać z nowymi gadżetami i docenić ich urok!