Gdyby Surface Duo nosił ubrania to byłyby to koszula i krawat. W tym leży jego siła.

Dzisiaj bez pompy, ochów i achów na temat nadchodzącego Surface Duo. Co ciekawe nie planowałem pisania tego tekstu dzisiaj, ale przez ręce przeszło mi kilka ciekawych materiałów i aż mnie ręce zaczęły świeżbić. Pokazują one po pierwsze podejście Microsoftu do Surface Duo. Po drugie, pokazują, że nie wszystko zrobili dobrze, a po trzecie, jakie jest realne i główne zastosowanie dla ich nowego smartfona.

Microsoft idzie na całość z Surface Duo

Oczywiście to tylko moje przypuszczenie, jednak jak już pisałem w poprzednim tekście, nie spodziewam się, aby Microsoft szybko zarzucił pomysł. Pierwsza generacja nie ugra wiele, będzie ciekawostką, do której poza bandą geeków nikt bez kija nie podejdzie. Najbardziej prawdopodobny scenariusz będzie ten jaki znamy z serii urządzeń Surface Pro. Długo długo nic, a potem w końcu coś.

No dobrze, ale czemu mówię, że idzie na całość? Materiał wideo (zamieszczony poniżej) wyraźnie wskazuje na to, jak wysoka jakość wykonania charakteryzuje Surface Duo. Szkło zamiast aluminium (większa żywotność oczywiście poza sytuacjami częstych upadków), idealny balans obu części, doskonale działający zawias 360 stopni.

No i to urządzenie wygląda po prostu ładnie. Oczywiście może mi się to zmienić, jak wezmę go do ręki, ale na każdym materiale Surface Duo jest elegancki i miły dla oka. Nikt się tak mocno nie stara, jeśli ma zamiar zrobić jedynie strzał na wiwat.

Dodajmy do tego budowanie atmosfery, promowanie urządzenia przez największe osobistości w firmie. Microsoft chce osiągnąć sukces z Surface Duo. Pytanie tylko, jak ten sukces definiują?

Surface Duo nie jest idealny i to wina Microsoftu

Oczywiście większość z was wypomni brak NFC i to jest faktycznie kolosalny błąd. Bynajmniej nie dlatego, że drastycznie zmniejsza to możliwości jakie oferuje Surface Duo, a dlatego że, generuje niepotrzebną dyskusję i robi kiepski PR.

Nie zrozumcie mnie źle, jestem osobą, która od długiego czasu płaci jedynie telefonem. Uważam, że to wygodna i bezpieczna forma płatności i jest to ogólnie świetny wynalazek, jednak daleki jestem od krzyczenia, że jak coś nie ma tej opcji to jest to z automatu szrot. Oczywiście rozumiem, że dla niektórych to warunek konieczny i takie osoby znajdą się również w redakcji Antyweb.

Te dwa akapity pokazują jaki problem wygenerował Microsoft przez pominięcie NFC w swoim najnowszym smartfonie. To już sprawia, że ich ptaszek lata mając tylko jedno skrzydło co raczej utrudni mu wzbicie się ponad chmury.

To, no i cena, to jedyne znane mi póki co wady tego telefonu. Reszta? To kwestia gustu i oczekiwań, więc nie ma co marnować czasu na dyskusje o nich. Pamiętajmy też o tym, że nie jest to telefon dla mas. Większość z nas po prostu nie potrzebuje takiego telefonu.