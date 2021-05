Gdyby składane telefony miały podbić świat – już by to zrobiły

Gdyby zapotrzebowanie na składaki było tak duże, mielibyśmy ich już na rynku dziesiątki

I tu przechodzimy do głównego pytania – dlaczego tak jest? Skoro producenci ewidentnie mają technologię i możliwości finansowe by rozbujać składaną rewolucję, dlaczego nikt nie wydaje się być specjalnie chętny by to zrobić? Moim zdaniem – bo czują, że mogą bardzo mocno przestrzelić w przypadku estymacji zainteresowania konsumentów. Innymi słowy – oprócz kilku technologicznych geeków, póki co mało kto jest zainteresowany składakami i nie ma gwarancji, że obniżenie ceny cokolwiek zmieni. Dlatego nie chcą ryzykować. Gdyby producenci widzieli realne zainteresowanie konsumentów produktem, rzuciliby się do produkowania składaków.

Czy wiec składaki są skazane na życie na marginesie przez wieczność? Niekoniecznie. Tak jak w przypadku słuchawek bezprzewodowych czy urządzeń „bez ramek”, nawet jeżeli koncept jest już obecny na rynku, to potrzeba mu sporej, marketingowej „dopałki”, by ludzie realnie zaczęli chcieć posiadać taki smartfon. I chyba nie trzeba wskazywać palcem, że jedyną firmą zdolną do czegoś takiego jest Apple. Ale to nie znaczy, że to się powiedzie. Ot, przykład Homepoda pokazuje, że nawet Apple nie jest w stanie przepchnąć pewnych konceptów wśród swoich użytkowników. Poza tym – Apple ma już przecież świetnie sprzedającego się iPada i póki co – nie ma powodu brać udziału w eksperymencie ze składakami.

Dlatego właśnie uważam, że o ile składane smartfony są fajnym gadżetem, to jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie, zanim zaczną być powszechnie uznawane za coś więcej niż ciekawostkę. A być może – nigdy nie będą niczym więcej.