Netflix nakręci film o aferze wokół GameStop. Powstanie hit na miarę Big Short?

Jak donosi serwis Deadline, Netflix kompletuje ekipę mającą przygotować dla platformy film opowiadających o wydarzeniach na Wall Street z ostatnich dni. Wartość akcji sieci sklepów GameStop wzrosła o 135% w zaledwie jeden, a to doprowadziło do kilku kolejnych niecodziennych sytuacji. Całość przypomina historię znaną z filmu „Big Short” Adama McKay’a z 2015, w którym mogliśmy oglądać Christiana Bale’a w roli Michaela Burry’ego, a poza nim wystąpili także Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt, Melissa Leo, Margot Robbie, Jeremy Strong i Hamish Linklater.

Netflix przygotowuje serial z Sonikiem. To Sonic Prime

Film Netfliksa o akcjach GameStopu

Za scenariusz filmu Netfliksa miałby odpowiadać Mark Boal, który ma na swoim koncie „Potrójną granicę” i „Wroga numer jeden”. Główną rolę miałby zagrać Noah Centineo (Do wszystkich chłopców, których kochałam, Wynajmij sobie chłopaka), który właśnie zakończył zdjęcia do filmu Jackiego Chana „The Diary”, a w „Black Adamie” u boku Dwayne’a Johnsona zagra Atoma Smashera.

Netflix powinien zacząć się obawiać. Kilkaset nowych filmów i seriali na Disney+

Ekspertem przy filmie będzie Scott Galloway – autor podcastu Pivot, współpracownik NYU. Co ciekawe, Deadline donosił wcześniej, że MGM przejęło już prawa do książka Ben Mezrich, która ma opowiedzieć o tych samych wydarzeniach. Przypomnijmy, że to właśnie jego powieść „Milionerzy z przypadku” byli bazą dla scenariusza Aarona Sorkina do filmu „The Social Network”, którego nakręcił David Fincher.

Nie będzie to oczywiście jedyna taka sytuacja, w której aktualne wydarzenia dość szybko wpływają na to, jak wygląda i o czym opowiada film tworzony na podstawie faktów. Mark Boal i Kathryn Bigelow pracowali nad filmem opowiadającym o nieudanych poszukiwaniach Bin Ladena przez służby amerykańskie, ale po ogłoszeniu przez prezydenta Obamę schwytania terrorysty bardzo szybko zmieniono założenia filmu, co pozwoliło nakręcić „Wroga Numer Jeden”, który pokazał zupełnie inną historię.

Poznaj całą historię:

Jak Reddit pokonał Wall Street i dlaczego z tego powodu rośnie CD Projekt