O godzinie 20 rozpoczęła się konferencja Opening Night Live. Pora na start wielkiego święta graczy. Zobaczymy zarówno tytuły, o których już słyszeliśmy, jak i świeże zapowiedzi. Z pewnością każdy gracz znajdzie coś interesującego dla siebie.Wydarzenie możecie oglądać na żywo za pośrednictwem Twitcha, Facebooka albo YouTube. Całe wydarzenie powinno potrwać około dwóch godzin. Organizatorzy zapowiedzieli, że zobaczymy dzisiaj aż 38 gier od 18 wydawców. Dziś na pewno zobaczymy materiały z: Ratchet & Clank PS5 Demo, Fall Guys: Season 2, Call of Duty: Black Ops – Cold War, Destiny 2: Beyond Light, WOW: Shadowlands, DOOM Eternal – Ancient Gods, Little Nightmares II, Medal of Honor: Above & Beyond i Mafia: Definitive Edition.

Gamescom 2020

Scarlet Nexus – zwiastun

Krótki materiał pokazuje nam postaci, z którymi będziemy mieli do czynienia oraz ich niezwykłe umiejętności. Zaprezentowano postaci, których nie pokazywano wcześniej. Scarlet Nexus to gra action-RPG, która zabierze nas do dalekiej przyszłości, w której odkryto specjalny hormon dający ludziom zdolności psychokinetycznych. Scarlet Nexus pojawi się na PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One i PC na Steam.

Quantum Error – zwiastun

Gra zapowiadana jako jedna z tych, które rozpieszczą nas intensywną i przerażającą otoczką. To połączenie FPS-a i survival horroru w świecie science-fiction. Gracze będą musieli przedostac się przez zaatakowaną przez nieznanego przeciwnika siedzibę firmy Monad, stawiając czoła zmutowanym ludziom. Quantum Error pojawi się na Playstation 5 i Playstation 4.

DiRT 5 – zwiastun

DiRT 5 pojawi się w październiku na PlayStation 4, Xbox One i komputerach osobistych. Po premierze konsol nowych generacji zawita również na nich. Na Gamescomie zaprezentowano dodatkowy tryb gry, w której nie tylko stworzymy lokację, ale i uzyskamy możliwość ścigania się. Tryb na pewno stanie się popularny w sieci, a gracze będą popisywać się swoimi zdolnościami kreatorskimi. DiRT 5 pojawi się na komputerach osobistych oraz PlayStation 4, PlayStation 5 a takze na Xbox One i Xbox Series X

Call of Duty Black Ops: Cold War – zwiastun

Zobaczyliśmy pierwszy zwiastun oraz poznaliśmy szczegóły dotyczące fabuły. W grze pojawią się postaci, które fani marki powinni od razu rozpoznać. Co ciekawe, gracze otrzymają więcej możliwości kontroli własnej rozgrywki. Będziemy mogli nie tylko personalizować naszego bohatera, ale i wybierać misje, które chcemy rozegrać, dzięki czemu CoD będzie miał kilka zakończeń. Więcej o trybie multiplayer dowiemy się we wrześniu. Call of Duty Black Ops: Cold War pojawi się na komputerach osobistych oraz PlayStation 4, PlayStation 5 a takze na Xbox One i Xbox Series.

Doom Eternal The Ancient Gods Part 1 – zwiastun

Pierwsze fabularne rozszerzenie do Doom Enternal nadchodzi. Twórcy zapowiadają, że to nie koniec dodatków. Na premierę musimy poczekać do października 2020.

Dragon Age 4

BioWare powraca! To wspaniała wiadomość dla wszystkich fanów tego studia, ale i dobrych RPG-ów. Jak się okazuje, studio pracuje nad kolejną częścią Dragon Age. Niestety na ten moment wiemy o grze bardzo niewiele, musimy uzbroić się w cierpliwość. Mamy jednak pewność, że coś się dzieje.

Unknown 9 Awakening – zwiastun

Oto pierwsza niespodzianka Gamescomu. Przygodówka, która opowie nam o młodej dziewczynie z Indii, którą nawiedzają wizje jej śmierci. Gracz będzie musiał nauczyć się poruszać po wymiarze zwanym The Fold, radząc sobie jednocześnie z niezwykłym darem. Unknown 9 Aweking pojawi się się na komputerach osobistych oraz PlayStation 4, PlayStation 5 a takze na Xbox One i Xbox Series.

Surgeon Simulator 2 – zwiastun

Pamiętacie pierwszą część absurdalnego symulatora, który zrobił furorę wśród streamerów i youtuberów? Tytuł powraca w zupełnie nowej odsłonie, która z pewnością postara się dać nam tyle samo śmiechu i radości, co jej poprzedniczka. W grę możecie zagrać już teraz na Epic Game Store.

Bridge Constructor: The Walking Dead – zwiastun

W 2021 roku zagramy w symulacyjną grę logiczną w uniwersum… The Walking Dead. Budowanie mostów w świecie opanowanym przez zombie? Czemu by nie. Bridge Constructor: The Walking Dead pojawi się się na komputerach osobistych oraz PlayStation 4, PlayStation 5 a takze na Xbox One i Xbox Series.

World of Warcraft Afterlives

Na Gamescomie pojawiła się animacja promująca nowy dodatek to World of Warcraft Shadowlands. Afterlives wprowadzi graczy do nowej, ekscytującej przygody. Dzisiaj zaprezentowano pierwszy z czterech epizodów przygotowanej przez twórców animacji.

World of Warcraft: Shadowlands – zwiastun

World of WarCraft: Shadowlands zadebiutuje 27 października.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Dostaliśmy kilka nowych szczegółów dotyczących platformówki. W grze pojawią się Flashback Tape levels. Oczywiście będą nawiązywały do klasycznych poziomów sprzed lat, z pierwszej części Crasha. Aby się na nie dostać, gracz będzie musiał znaleźć specjalne kasety na zwykłych poziomach.

Outsiders – zwiastun

Strzelanka z elementami RPG od polskiego studia People Can Fly na nowym zwiastunie. Nowy rzut oka na członków statku kosmicznego, walczących z przeciwnikami nie z tego świata. Gra pojawi się w grudniu tego roku na komputerach osobistych oraz PlayStation 4, PlayStation 5 a takze na Xbox One i Xbox Series.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – zwiastun

Gra o najsłynniejszym piłkarzu z anime pojawi się już jutri (28 sierpnia). Na Gamescomie zobaczyliśmy ostatni zwiastun przed wydaniem produkcji. Zręcznościowa gra piłkarska powinna przypaść do gustu wszystkim fanom klasycznego anime Kapitan Tsubasa.

Warhammer Age of Sigmar Storm Ground – zwiastun

Na ten moment nie wiemy zbyt wiele. Nie wiemy nawet, czy czeka nas nowa pełnoprawna odsłona, czy po prostu rozszerzenie. Warto mieć rękę na pulsie, z pewnością wkrótce dowiemy się więcej. Gra pojawi się w 2021 roku.

Little Nightmares II – zwiastun

Kontynuacja gry od studia Tarsier, która pojawiła się w 2017 i została bardzo ciepło przyjęta. Ponownie wcielimy się w Six, której tym razem będzie towarzyszył chłopiec o imieniu Mono. Para zmierzy się z przerażającymi bestiami. Gra pojawi się 11 lutego na komputerach osobistych, PlayStation 4 i Xbox One. Po premierze konsol nowej generacji gra pojawi się również na nich.

Star Wars: Squadrons – zwiastun

Nowa produkcja od Electronic Art osadzona w świecie Gwiezdnych Wojen. Ten space shooter zaoferuje dynamiczne starcia, które powinny porwać wszystkich fanów kosmicznych eskapad.

Teardown – zwiastun

Niezależną produkcję można byłoby nazwać połączeniem Minecrafta i Payday. Grę stworzył zespół dwuosobowy, który przygotował własny silnik, pozwalający im na pełną wolność twórczą. Takiego napadu na bank jeszcze nie było.

WWE 2K Battlegrounds – zwiastun

Nowa odsłona serii dla fanów WWE na zwiastunie zaprezentowała nam to, czego zapewne entuzjaści tego sportu oczekują, czyli totalne przegięcie. Realni sportowcy i odjechane pomysły pojawią się już 18 września.

The Sims 4 Star Wars: Wyprawa na Batuu – zwiastun

Połączenie Simsów i Gwiezdnych Wojen? To raczej nie jest to, na co fani Simów czekali najbardziej, ale właśnie to dostaną. Nowy dodatek pozwoli przenieść nasze wykreowane rodziny do odległej galaktyki, istniejącej gdzieś… dawno, dawno temu?