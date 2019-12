Do końca roku pozostało kilkanaście dni. Dziś Microsoft przedstawił listę gier jakie przygotowano dla subskrybentów usługi Xbox Live Gold. Po dość rozczarowującym listopadzie i równie słabym grudniu, przyszły rok zapowiada się nieco lepiej. Pamiętajcie też, że do końca miesiąca wciąż dostępne do pobrania są Insane Robots, Jurassic World Evolution i Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD, a tuż po sylwestrze dodane zostaną kolejne 4 tytuły. Microsoft rozpoczyna kolejny rok z dość ciekawymi pozycjami.

1. stycznia do katalogu gier Games with Gold dołączy Styx: Shards of Darkness. Kontynuacja wydanej w 2014 r. skradanki Styx: Master of Shadows. I tym razem gracze pokierują losami goblina zabójcy. Gra będzie dostępna przez cały miesiąc. Od 16 stycznia będziecie mogli pobrać Batman: The Telltale Series – The Complete Season — 5-odcinkową grę przygodową, w której wcielicie się w postać nieustraszonego Batmana, który po raz kolejny musi bronić Gotham przed złoczyńcami. Tytuł ten dostępny będzie do 15. lutego.

Microsoft i tym razem nie zapomniał o posiadaczach starszej konsoli Xbox 360. Od 1. do 15. stycznia w katalogu znajdziecie TEKKEN 6. Tego tytułu nie trzeba specjalnie przedstawiać — kontynuacja serii bijatyk, która od lat dostarcza wielu wrażeń. Od 16. do 31. stycznia będziecie mogli dodać do swojej kolekcji LEGO Star Wars II: The Original Trilogy. To oryginalna trylogia (części IV-VI) przeniesiona do świata LEGO i dająca masę zabawy dzieciom i dorosłym.

Xbox Game Pass Ultimate za 4 zł na 3 miesiące

Jeśli wcześniej nie posiadaliście aktywnej usługi Xbox Game Pass Ultimate, w której zawarte jest box Live Gold warto to zmienić. Do końca miesiąca trwa promocja dająca trzy miesiące Xbox Live Gold i Xbox Game Pass w postaci Xbox Game Pass Ultimate za 4 zł.

Dzięki aktywnemu planowi subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate możecie grać w gry na konsoli Xbox One i komputerze z systemem Windows 10. Subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate obejmuje subskrypcje Xbox Game Pass na konsolę, Xbox Game Pass na komputer PC oraz Xbox Live Gold.