Games with Gold na marzec

W zgodnej opinii większości graczy, gry udostępniane w ramach usługi Games with Gold nie wypadają najlepiej w porównaniu do podobnej oferty w ramach Play Station Plus, ale stare powiedzenie mówi, że darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Tym bardziej, że w marcu w ofercie pojawią się całkiem ciekawe tytuły, które pewnie znajdą swoich miłośników.

Już od 1 marca na Xbox One dostępna będzie doskonała przygodówka – Batman: The Enemy Within (epizody 1-5) studia Telltale Games, w styczniu w ofercie była dostępna pierwsza część tej serii. W tym samym czasie na konsole Xbox One i Xbox 360 trafi trafi Castlebania: Lords of Shadow 2, która dostępna będzie do 15 marca. W połowie miesiąca zadebiutują natomiast Shantae: Half-Genie Hero na Xbox One oraz stary poczciwy Sonic Generations dostępny również na Xbox 360. Ten drugi tytuł to ciekawa propozycja, jeśli najdzie was ochota na Sonica po obejrzeniu filmu. Pełna lista znajduje się poniżej.

Batman: The Enemy Within – Complete Season (Episodes 1-5) – od 1 do 31 marca na Xbox One Shantae: Half-Genie Hero – od 16 marca do 15 kwietnia na Xbox One Castlevania: Lords of Shadow 2 – od 1 do 15 marca na Xbox One i Xbox 360 Sonic Generations – od 16 do 31 marca na Xbox One i Xbox 360

Xbox Game Pass Ultimate za 4 zł na 3 miesiące

Jeśli wcześniej nie posiadaliście aktywnej usługi Xbox Game Pass Ultimate, w której zawarte jest box Live Gold warto to zmienić. Do końca miesiąca trwa promocja dająca trzy miesiące Xbox Live Gold i Xbox Game Pass w postaci Xbox Game Pass Ultimate za 4 zł.

Dzięki aktywnemu planowi subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate możecie grać w gry na konsoli Xbox One i komputerze z systemem Windows 10. Subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate obejmuje subskrypcje Xbox Game Pass na konsolę, Xbox Game Pass na komputer PC oraz Xbox Live Gold.