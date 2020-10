Przed nami pierwszy miesiąc oferty Xbox Live Games With Gold, który obejmować będzie także konsole nowej generacji — Xbox Series X oraz Xbox Series S. I choć na gry przygotowywane z myślą o nowych konsolach przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, tak ogromna biblioteka gier Xbox One i Xbox 360 będzie dostępna na sprzęcie z serii X i S. Nie inaczej będzie w przypadku tytułów dodawanych do usługi Games With Gold. Po przeciętnym październiku, w ramach którego wciąż możecie przypisać do swoich kont Slayaway Camp: Butcher’s Cut, Maid of Sker oraz Costume Quest. A jak na tle poprzedniego miesiąca wypada listopad?

Games With Gold w listopadzie. W co zagracie?

Na pierwszy ogień w listopadowej bibliotece Games With Gold idzie Aragami: Shadow Edition. Skradanka z rozgrywką prowadzoną z trzeciej osoby, w której gracze wcielają się w nieumarłego zabójcę kontrolującego cienie. Gra oferuje m.in. możliwość teleportowania się do dowolnego cienia, tworzyć bronie, czy przyzywać smoka z cienia, który pomoże w rozprawieniu się z przeciwnikami. Gra będzie dostępna przez cały miesiąc. 16 listopada w katalogu pojawi się Swimsanity!. To podwodna strzelanka wieloosobowa oferująca kilka trybów współpracy i rywalizacji. Gracze wcielają się mechanicznych bohatera używających różnych wzmocnień i broni, aby przetrwać w podwodnym świecie. Gra będzie dostępna do 15 grudnia.

Microsoft oczywiście nie zapomina o posiadaczach starszych konsol. Dla użytkowników Xbox 360 również przygotowano dwa tytuły. Pierwszy z nich to Full Spectrum Warrior dostępny od 1 do 15 listopada. Taktyczna gra zespołowa, w której gracze wcielają się w amerykańskich żołnierzy. Rozgrywka bazuje na szkoleniu amerykańskiej piechoty i zaoferuje szereg misji, w których ważnym elementem będzie współpraca. Drugą grą jest LEGO Indiana Jones. Serii gier LEGO nie trzeba specjalnie przedstawiać. W tej odsłonie będziecie mogli przenieść się do świata Indiany Jones’a i odkrywać zapomniane sekrety i zdobywać skarby. Tytuł pobierzecie od 16 do 30 listopada. W te gry zagracie też na konsolach Xbox One i Xbox Series X i S.