Pracownicy branży gier publikują swoje pensje. Warto zajrzeć im do portfeli

Na temat pracy w branży gier od dawna mówi się bardzo dużo. Niestety, czasem są to niespecjalnie radosne informacje. Od kilku dni na Twitterze sporym zainteresowaniem cieszy się hasztag #GameDevPaidMe. Profesjonaliści pracujący na przeróżnych stanowiskach w przeróżnych firmach podzielili się swoimi zarobkami. Wspominają o swoim doświadczeniu, o zmianie płacy wraz ze wzrostem doświadczenia oraz zmiany pracodawcy.

#GameDevPaidMe okrywa wiele kart

#GameDevPaidMe is making me realise two things.

1) game devs are underpaid for for the amount of money the industry makes off their work.

2) I'm getting paid less than half of what many other people with less experience are getting.

Conclusion : don't get into games. — fabs(); (@raspofabs) June 7, 2020

Game Devs in 3rd world countries looking at #GameDevPaidMe be like pic.twitter.com/VWHKg5WgrQ — Arthur Zeferino 🐟 (@TubaZef) June 8, 2020

Jak łatwo się domyślić, istnieją spore rozbieżności pomiędzy zarobkami w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie a tymi w Europie. Spore różnice pojawiły się też między konkretnymi krajami ze starego kontynentu. Oczywiście istnieje też kwestia różnych kosztów życia i średnich dochodów w danym kraju – porównywanie między sobą całego świata nie jest takie proste i miarodajne.

Most of what I see in #GameDevPaidMe is based on US/Canada salaries, which can be somehow missleading for eurpean devs. Yeah, they earn a lot, but the living cost there is also huge.

So, in my case, in Germany:

Unity Jr Programmer: 30k€

Mid Programmer: 40K€ — IVΛП (@ivan_lesan) June 8, 2020

Niemniej temat staje się dość gorący. Pracownicy branży zaczynają zauważać pewne dysproporcje, z których nie mogą być zadowoleni. Twórcy i testerzy gier w niektórych przypadkach czują się niedocenieni przez wzgląd poziomu wykształcenia i pracy, który muszą włożyć, aby w odpowiedni sposób w ogóle móc wykonywać swoje obowiązki. Burza tworzy się również wokół programistów, którzy opłacani są w różnych częściach świata bardzo nieproporcjonalnie.

Pretty sure some American salaries in #GameDevPaidMe are raising eyebrows, especially internationally, so it might help to have a breakdown of what that money gets you: — Xavier (@xavierck3d) June 7, 2020

pay transparency (and the institution of transparent pay scales for title and exp lvl) are one of the easiest steps we can take to end racial and gender pay discrimination in games! in that spirit, #gamedevpaidme: $50k —> $54k, junior narrative designer

$70k, narrative designer — Kate Dollarhyde (@katedollarhyde) June 7, 2020

Część pracowników zwraca jednak uwagę, że na część pensji mogą wpływać przeróżne czynniki, chociażby takie jak sama lokalizacja danego studia. Wspominają chociażby o Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, jako o miejscu, w którym obowiązują niezwykle wysokie koszty utrzymania. Czynsze, rachunki, podatek dochodowy i inne nieprzewidziane wydatki sprawiają, że szefostwo danych studiów po prostu nie jest w stanie płacić swoim pracownikom więcej, jednocześnie nie znikając z rynku na dobre. Rzecz jasna łatwo jest odbić te argumenty, przypominają, jak często wygląda praca w branży gier. Nadgodziny czy ciągła presja nie pomagają pracownikom zapomnieć o tym, że powinni być opłacani dużo bardziej adekwatnie do swoich umiejętności i wkładu pracy.

#GameDevPaidMe Riot Games/Santa Monica

$200 per splash – freelance for Riot in 2011

45k-55k Splash Artist, in-house, 2012

70k I complained about being underpaid and my AD listened (thanks Adam!) 2012

100k Senior Concept Artist 2013

I left Riot somewhere between 110k-120k in 2016 — Katie De Sousa (@KatieDeSousa) June 7, 2020

#GameDevPaidMe QA, Blizzard, 2003: $12/hr no benefits

admin, Blizzard: 28k-46k

producer, Blizzard, 48k but 61k w/ profit sharing and bonuses

writer, Carbine, 65k

designer, ArenaNet, 65k-82k

designer, Sucker Punch, 92k DMs are open https://t.co/mT8vRZ693R — Connie “小太妹” Griffith (@Squiddiez) June 7, 2020

Ciekawe porównania wynikły również względem Blizzarda i Riotu. Okazuje się, że Niebiescy płacą jednak słabiej. Zapewne między innymi z tego powodu wynikły liczne transfery przeciwników do firmy, której najważniejszym produktem jest League of Legends. Rzecz jasna przeglądając stawki ze Stanów warto jest pamiętać, że podawane są zarobki roczne, a nie miesięczne.

Eh, fuck it. I hope this helps other folks in the industry. #GameDevPaidMe 💰

🙋🏻‍♀️ About me: Persian/cis f/26

> Blizzard Internship – $16.75/hr

> Blizzard Associate PM – $59K

> Blizzard PM – $74K

> Riot PM – $134K

> Riot PM II – $163K — 🌱 Sara Dadafshar (@npcSara) June 8, 2020

#GameDevPaidMe. 2014 – Blizzard Engine Intern: $30/hr.

2015 – Blizzard Assoc. Gameplay Programmer: $75k a year + bonus.

2017 – Blizzard Gameplay Programmer: 90-100k (yearly raises) with bonus.

2020 – Riot Gameplay Programmer: 175k + Bonuses. — codyyyy (@Ophainim) June 8, 2020

I really wish Blizzard paid well. They have lot so much talent because “the joy of working for them is compensation enough.” 🙄 I make more in Georgia with a much lower cost of living than I did after 7+ years at Blizz. — Hilda Cruz 🤷🏻‍♀️ (@Aquilleia) June 8, 2020

Miłość do gier oraz wielkie poświęcenie to nie są rzeczy, za które można opłacać rachunki. Oprócz satysfakcji powinno się też dostawać możliwość godnego funkcjonowania. Zarobki współmierne do zasług wciąż nie są pełnym standardem w świecie. Przejrzystość wynagrodzeń pozwala nie tylko unormować z czasem sytuację na rynku, ale i ułatwić wejście w niego osobom początkującym. Pytania o oczekiwania wobec zarobków spędzając sen z powiek niejednej osobie dopiero zaczynającej swoją przygodę na rynku pracy. Brak doświadczenia w tego typu rozmowach, ale i w samym zawodzie sprawia, że wiele osób po prostu nie nie wie co powiedzieć, a gdy decyduje się już na odpowiedź, sugeruje jak najmniejsze stawki. Nie doceniają własnych umiejętności oraz możliwości, dając ciche przyzwolenie na wykorzystanie się.

#GameDevPaidMe $10.50/hr – QA tester at Konami.

$12.50/hr – "Lead" Compliance Tester at Konami. Those aren't livable wages in Los Angeles or any city. QA is horrendously underpaid for the work they do, especially publishing QA. — Hanna(no h) Yoon 👻 🅱️LM (@GhostHeart_) June 7, 2020

#GameDevPaidMe

I'm a queer Black/Latinx artist (38) in SoCal!🌩️ 03-04 Troika – Concept Art/VFX – $50-55k

04-07 Obsidian – " – $70k-80k

07-12 Obs – Art Director – $88k-110k

12-19 TRS – Concept/VFX/AD – $110-130k +bonuses

20 TRS – VFX – $149k +bonuses +freelance = $190-210k-ish? pic.twitter.com/i8JVh1FPOa — 🌩nephelomancer🌩 (@nephelomancer) June 7, 2020

Znając średnie zarobki na danym stanowisku z konkretnym doświadczeniem można się dużo lepiej przygotować do rozmowy o pracę. Negocjacje stają się dużo bardziej przejrzyste i po prostu sensowne. Pracownicy przecież nie muszą całować pracodawcy po rękach za samo zainteresowanie się nimi, prawda? Wiedza i doświadczenie, które dzięki jawności zarobków mogą zdobyć osoby nieznające branży, ale i siedzące w niej od lat, mogą przynieść wiele dobrego.

ok, i’ll join #GameDevPaidMe: intern, EA, 2011: $34/hr

designer, Microsoft, 2012-13: $105k plus bonus and stock

designer, Signal Studios, 2014: $84k

writer, Her Interactive, 2015: $65k

designer, Oculus, ‘15-‘18: $138k

designer, Riot, now: $164k plus bonus — Katie Chironis (@kchironis) June 7, 2020

#GameDevPaidMe 41 year old male POC. 13 years experience. All salaries in CDN as an X designer, in Montreal: 35-50k – Game / Narrative @ Gameloft

60k – Lead @ GEE Media

70k – Mission / Game @ Ubisoft

80k – Senior / Lead @ Minority Media

Can't disclose – Senior / Lead @ WB Games — Osama Dorias (@osamadorias) June 7, 2020