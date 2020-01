Game Pass nie rozczarował. Do usługi trafiają jedne z najciekawszych gier 2019!

Xbox Game Pass: nowe gry, które na dniach dołączą do usługi

Do końca stycznia w usłudze Xbox Game Pass pojawią się cztery nowe tytuły. Już 23.01.2020 abonenci będą mogli pobrać A Plague Tale: Innocence (dostępne zarówno na konsoli jak i PC) oraz Indivisible. Tydzień później zaś, 30.01.2020, przyjdzie czas na dwie kolejne produkcje: Sea Salt (dostępne zarówno na konsoli jak i PC) oraz Fishing Sim World: Pro Tour. Pierwsze dwa tytuły nigdy nie zgarnęły równie dużo uwagi co Gwiezdne Wojny, remake Resident Evil 2 czy rozdmuchana produkcja growego celebryty — Death Stranding. Ale od czasu swojej premiery są wysoko oceniane i… właściwie od startu są na mojej liście produkcji do nadrobienia. Lepsza okazja prawdopodobnie szybko się nie powtórzy, dlatego już jutro zasiadam do tych zaległości!

Aby jednak nie było, że tylko o grach które dołączą do usługi — to także o tych które wkrótce opuszczą XGP. Wkrótce z oferty abonamentowej znikną:

Middle-earth: Shadow of Mordor

Resident Evil 4

Saint’s Row The Third

The Division

Tomb Raider: Definitive Edition.

Jeżeli więc planowaliście przygodę w którymś z tamtejszych światów — warto się pospieszyć, zostało Wam już niewiele czasu!