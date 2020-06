Nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale czytając komentarze pod różnymi tekstami o notebookach dla graczy, wiele osób podnosi argument, że wyglądają jak choinki albo projekty nastolatków, dla których liczba diod RGB jest kluczowym kryterium. Nie każdy potrzebuje notebooka z wydajną kartą graficzną tylko do grania. Czasami taka maszyna przydaje się również w bardziej profesjonalnych zastosowaniach, a wtedy jej krzykliwy wygląd nie jest pożądany. I wygląda na to, że Lenovo posłuchało tych głosów projektując nowe modele z serii Legion – 7i, 5i i 5Pi.

Lenovo Legion 7i

Nowa gama notebooków zastępuje modele Legion Yxxx, ale zmiana nazewnictwa to dopiero początek. Idąc tropem takich marek jak np. Razer, nowe notebooki ograniczają liczbę światełek i fikuśnych kształtów. Na pokrywie jest tylko jedna dioda podświetlająca znaczek w logo Legion. Jest też co prawda podświetlana (oczywiście RGB) klawiatura, porty z tyłu oraz wyloty powietrza, ale to wszystko akurat można zawsze wyłączyć. Mamy za to aluminiową obudowę, tradycyjne szare kolory i przewagę linii prostych. Co więcej Lenovo zaczerpnęło z doświadczenie linii ThinkPad i zaprojektowało całkiem nową klawiaturę, która ma być jeszcze wygodniejsza. Dużo uwagi poświęcono również matrycy IPS, które jest wstępnie kalibrowana aby jak najlepiej odwzorowywać kolory, a do chłodzenia użyto komory parowej, która zwiększa skuteczność i sprawia, że układ chłodzenia może działać ciszej.