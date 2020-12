Co ma wspólnego Galaxy Z Fold 2 i szampan? Odpowiedź – bąbelki

Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tego zjawiska jest to, że z racji na to, że nowy Samsung może być używany w tzw. „Flex mode” czyli w pozycji półotwartej. Wtedy też pomięcy ekran a folie zabezpieczającą może dostawać się powietrze. Z racji na to, że owa folia nie jest łatwo zdejmowalna, nie zaleca się jej samodzielnego usuwania, ponieważ bardzo łatwo uszkodzić powłokę, która jest pod nią. Lepiej w tym celu udać się do autoryzowanego punktu Samsunga. Póki co wychodzi na to, że powstawanie takich bąbelków wcześniej czy później dotknie wszystkich, a przynajmniej tak twierdzą użytkownicy reddita.

