Pomiar poziomu cukru we krwi, bez kłucia do rewolucja

Cukrzyca to choroba cywilizacyjna, z którą problemy ma coraz więcej ludzi na całym świecie. Większość z nich kilka razy dziennie musi sobie mierzyć poziom glukozy we krwi, aby dostosować dawkę insuliny, która pomaga regulować stężenie cukru. Jednak w tym roku może się to zmienić za sprawą Samsunga oraz Apple. Koreańczycy opracowali nowy laserowy czujnik, którego skuteczność została już udowodniona w badaniach przeprowadzony przez MIT i opublikowanych w prestiżowym magazynie Science Journal.

Technologia wykorzystana przez Samsunga i sprawdzona przez naukowców z MIT korzysta ze spektroskopii Ramana. Jest to technika spektroskopowa polegająca na pomiarze promieniowania rozproszenia Ramana, tj. nieelastycznego rozpraszania fotonów (Wikipedia). W skrócie dzięki czujnikowi optycznemu z laserem możliwe jest obliczenie stężenia glukozy we krwi na podstawie wibracji cząsteczek wzbudzonych przez fotony o konkretnej długości fali. W tym przypadku odpowiadającej cząsteczkom glukozy. Według badań metoda ta jest na tyle skuteczna, że możliwe będzie jej wykorzystanie na masową skalę. Niestety jako produkt medyczny, użycie takiego miernika będzie musiało być zatwierdzone w każdym kraju osobno przez odpowiednie instytucje, podobnie jak to miało miejsce z funkcją elektro-kardiogramu (ECG) w Apple Watch.