Galaxy Buds Pro – co wiemy o nowych słuchawkach Samsunga?

Jakie funkcje będą oferowały nowe słuchawki Samsunga? Z tego, co udało nam się dowiedzieć, ich funkcje będą mocno zbliżone do tego, co oferowały chociażby Galaxy Buds Live. Zaczynając od pojemności baterii, mamy tutaj 60 mAh ogniwa w każdej słuchawce i 500 mAh w samym opakowaniu, co ma wystarczyć na 22 godziny słuchania muzyki z włączonym ANC. Jest to dokładnie taka sama wartość co w modelu „Live”. Patrząc, że mamy tu aktywną redukcję hałasu, Bluetooth 5.1 i bezprzewodowe ładowanie, zmian w stosunku do Live nie będzie tak dużo. Głównymi mają być wodoodporność z certyfikatem IP 68 i dużo lepiej działające ANC. Nie wiem, na ile ta poprawa będzie efektem zastosowania lepszego systemu, a na ile bardziej optymalnego do takiej funkcji kształtu. O samej jakości dźwięku, póki co, nie wiemy nic, więc zapewne będzie trzeba poczekać z tą oceną do czasu, gdy urządzenie pojawi się na rynku.

Jeżeli natomiast chodzi o cenę, to tutaj pozostaje ona sporą niewiadomą. Niektóre źródła sugerują, że mozę ona być ustawiona na 199 dolarów (w stosunku do 170 dolarów za Galaxy Buds Live). Jako, że poprzednie słuchawki Samsunga zostały u nas wycenione na 849 zł, myślę, że w tym wypadku spokojnie możemy spodziewać się ceny rzędu 950 – 999 zł. To sporo, jak na słuchawki bezprzewodowe, zwłaszcza, że dziś można otrzymać przyzwoity produkt za 1/3 tej kwoty. Firma będzie musiała więc obronić tę kwotę ponadprzeciętną jakością.

Skusicie się na nowe słuchawki Samsunga.

Źródła: 1, 2