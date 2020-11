Gadżety do laptopa – sprawdź, które warto kupić

Jednak jest to okupione pewnymi kompromisami lub bardzo wysoką ceną w przypadku ich braku. Myślę, że to właśnie dlatego gadżety do laptopa bywają tak ciekawe, użyteczne i wymyślne. Za mało portów? Kup huba. Duże obciążenie? Łap matę chłodzącą. A może irytuje Cię ciągłe podpinanie i odpinanie kabli? Zainteresuje Cię ta stacja dokująca. To tylko najpopularniejsze akcesoria do laptopa. Jest tego więcej…dużo więcej.

Tak zmieniał się rynek gadżetów do laptopów

Pamiętam, kiedy mój brat cioteczny pierwszy raz pokazał mi swojego służbowego laptopa. To była pierwsza maszyna tego typu, jaką widziałem na oczy, a w dodatku to był Macintosh! Coś niesamowitego dla takiego szczyla jakim byłem. Nie rozumiałem jednak wtedy, jak bardzo to urządzenie zmieni świat.

Od tamtego momentu minęło ponad 20 lat, a laptopy aż tak bardzo się nie zmieniły. Oczywiście są cieńsze, lżejsze i dużo wydajniejsze, ale to kwestia procesu ewolucji technologii. Co do zasady to dalej te same urządzenia. Zupełnie inaczej sprawa się ma z gadżetami do nich. Bo kiedyś to tak naprawdę nie były gadżety, a rzeczy niezbędne do pracy. No i nie zapominajmy, że gadżety do laptopa to był niszowy rynek, a wybór był bardzo skromny.

Nawet za mojego „technologicznego” życia charakter wykorzystywanych akcesoriów znacząco się zmieniał. Od bardzo praktycznych po zabawne. Od prymitywnie prostych po bardzo skomplikowane kawałki technologii. No bo od czego zaczynaliśmy?

Mysz komputerowa była niezbędnym elementem. Moje dawne laptopy miały tak toporne touchpady, że praca na nich to była istna kara. Kiepski poślizg, fatalna czułość i brak jakiejkolwiek ergonomii. DRAMAT.

Inne przykłady? Stacja dokująca, czytniki smartcard, zewnętrzne modemy itp. – oczywiście wszystko jest dostępne również dzisiaj, ale kiedyś to był absolutny must have dla każdego, kto chciał pracować zdalnie i być mobilnym. Gadżety do laptopa miały być przede wszystkim użyteczne. A dzisiaj? Styl, design, wyjątkowość, jakość — to są słowa, które opisują współczesne akcesoria do notebooków. No dobra, z tą jakością to trochę przesadziłem, bo to zależy w dużej mierze od marki i ceny. A skoro o kasie mowa to czas odpowiedzieć sobie na pytanie…

Czy gadżety do laptopów są drogie?

Najprościej odpowiedzieć „to zależy” i przejść dalej, ale to nie byłoby fair. Prawda jest trochę bardziej złożona. Przede wszystkim zadajmy sobie pytanie, czy szukamy akcesoriów do laptopa marki Apple, czy innego. To nie jest żaden przytyk, czy naśmiewanie się z posiadaczy urządzeń z nadgryzionym jabłkiem (do których sam należę), ale po prostu fakt! Oryginalne gadżety do laptopów Apple są drogie i to w dodatku często bez powodu. Po prostu mają ich logo i to winduje cenę.

Jednak, gdy zapomnimy o tym detalu, to prawda jest taka, że każdy znajdzie coś dla siebie. Możemy kupić hub USB za 49,99 zł, jak i za 209,00 zł. Płyta chłodząca ze stojakiem może kosztować poniżej 100 zł lub powyżej 400 zł. Ty decydujesz, Ty wybierasz.

Segment akcesoriów do notebooków rozrósł się tak mocno, że na brak wyboru nie możemy narzekać. Mnogość producentów i możliwości sprawiają, że każdy jest w stanie wybrać coś, co spełnia jego oczekiwania oraz jest na odpowiednim pułapie cenowym. Da się znaleźć nawet zamienniki do urządzeń Apple w rozsądnej cenie. Tak więc najprostsza odpowiedź na pytanie „czy gadżety do laptopów są drogie?” brzmi: to zależy, ile chcesz wydać.

Polecane gadżety do laptopów

Mógłbym polecić Wam myszkę i klawiaturę, ale to chyba bez sensu. Mało kto już realnie utożsamia to z pojęciem „gadżety do laptopów”. To akcesoria tak indywidualne i uniwersalne, że chyba nie ma co próbować wam nic wciskać. Dla przykładu ja bardzo cenię sobie Surface Arc Mouse jako gadżet do mojego notebooka ze względu na bardzo poręczną formę i komfort użytkowania. Równocześnie wiem, że wiele osób czytając to, puka się po głowie. Dlatego spróbujmy omówić coś, co budzi mnie emocji.

Torba na laptopa

Mój numer jeden na liście „gadżety do laptopów” to torba. Ja wiem, że to taki pośredni dodatek, ale uważam to za absolutnie niezbędną rzecz z dwóch powodów:

Laptop z natury jest urządzeniem, z którym się poruszamy, więc warto to robić wygodnie. Laptop w trakcie podróży wymaga ochrony, a dobra torba właśnie to zapewnia.

Podczas wyboru tego dodatku kieruję się właśnie tymi kryteriami. Czy jestem w stanie zabrać ze sobą wszystko, co mi potrzebne (oczywiście bez zbędnej przesady)? Czy laptop jest w niej bezpieczny?

Zwracam uwagę na takie elementy jak dodatkowe kieszenie i komory, odpowiednie odseparowanie przestrzeni na laptopa, wytrzymałość (materiału oraz na czynniki zewnętrzne). To coś, na czym z reguły nie opłaca się oszczędzać, ale spokojnie, naprawdę dobrą torbę można zgarnąć za 200 – 300 zł.

Hub USB / porty

Wspominałem już o tym, że laptopy to kompromisy, a często jednym z największych jest ilość portów USB i ogólny brak odpowiednich wejść / wyjść. Właśnie dlatego rozszerzenie możliwości laptopa przez odpowiednie akcesoria jest tak ważne. Jeśli korzystasz z nowych MacBooków, to ten problem uderza Cię ze zdwojoną siłą!

Problem jednak w tym, że wybór odpowiedniego HUBa to często droga przez mękę. Czy interesują Cię same porty USB, czy może potrzebujesz coś ekstra? Która wersja złącza jest Ci potrzebna? Czy jest dla Ciebie problemem jeśli HUB posiada zewnętrzne źródło zasilania? Ile urządzeń chcesz obsłużyć? Można kupić coś naprawdę taniego lub wykosztować się na prawdziwe monstrum!

Coś dla graczy?

Laptopy często nie posiadają dedykowanej karty graficznej, a jakiś naprawdę mocny model to rzadkość, która swoje kosztuje. Często zmusza to nas do posiadania dwóch urządzeń: laptopa i stacjonarki lub konsoli, lub laptopa gamingowego. Da się to zrobić jednak inaczej…zewnętrzna karta graficzna to odpowiedź! Tak tak…w sekcji „gadżety do laptopów” znajdziemy nawet takie cuda.

Oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie, bo ograniczeniem jest złącze, które do tego wykorzystujemy, nie mniej jednak pozwoli znacząco podnieść osiągi naszego laptopa.

W przypadku tego akcesorium trzeba się jednak liczyć z wysokimi kosztami. Taki zestaw składa się bowiem z kilku elementów: laptopa, monitora, adaptera PCIe, obudowy karty graficznej, zasilacza karty graficznej oraz samej karty. Osobiście znam tylko jedną osobę, która podjęła się takiego przedsięwzięcia i bardzo sobie je chwali. Więc jeśli interesuje Cię gaming może warto się tym zainteresować?

Czy wciąż warto inwestować w akcesoria do laptopów?

Jak widzisz gadżety do laptopów to bardzo pojemna kategoria urządzeń. Każdy znajdzie tu coś dla siebie i każdy może mieć inne skojarzenia. Prawda jest taka, że to z czym nam się to kojarzy zależy od naszych potrzeb i preferencji. Artyści skieruą swoje myśli w kierunku tabletów i rysików, inni pomyślą o padzie i karcie graficznej. Dla mnie to zawsze mobilność i wygoda pracy.

A czy warto inwestować? Zdecydowanie tak! Pamiętajmy, że są one w większości wypadków uniwersalne, więc nie musimy kupować nowych w przypadku zmiany maszyny. Nawet jeśli przesiedliście się na nowe MacBook Pro które mają jedynie złącza USB-C, to wystarczy kupić przejściówkę.

W rzeczywistości uważam, że niektóre akcesoria są niezbędne i prędzej czy później każdy je kupuje: mysz i klawiatura, torba albo etui, hub, przejściówki to rzeczy, które każdemu się przydadzą.

Może chcesz się podzielić swoim ulubionym akcesorium?

