Bez nowości kina nie mają prawa istnieć. Dramatyczna frekwencja skutkuje odwrotem

Nie wszystkie kina wrócą 3 lipca

Entuzjazm związany z ponownym otwarciem kin był przedwczesny. Przesunięte premiery sprawiają, że multipleksy wstrzymały powrót do działania (Cinema City) lub go ograniczyły (Multikino pozostawia otwarte sale, które ruszył 19 czerwca, te z zaplanowanym otwarciem na 3 lipca nie ruszą). Jedynie Helios planuje wznowić działalność już w najbliższy piątek, ogłaszając już teraz promocje i repertuar.

Pojawiają się tak zwane prywatne seanse, które może zobaczyć zamknięta grupa znajomych. Na przestrzeni kilku miesięcy (aż do września) zaplanowano pokazy w ramach złotej kolekcji, gdzie na liście tytułów pojawiły się „Casablanca” czy „Lśnienie”. A ceny biletów rozpoczynają się od 14,90 zł.

Powróćmy jednak do liczb, które nie mają prawa napawać optymizmem. W ostatni weekend kina odwiedziło niecałe 8 tysięcy osób. Największą popularnością cieszyła się animacja Pixara „Naprzód”, którą obejrzało lekko ponad 2 tysiące osób. Drugi w zestawieniu film od Warner Bros. „Tylko sprawiedliwość” zobaczyło o połowę mniej. Mniej więcej tak samo obejrzały się „Wierzę w ciebie” i „Siła ognia”, a w środku stawki znaleźli się między innymi „Dżentelmeni”, których zobaczyło 579 widzów. Stawkę zamykają „Parasite” i „Na noże”.

Jak radzą sobie nowe i stare filmy w kinach?

Jak się więc okazuje nowość nie zgromadziła największe publiczności, lecz animacja, na której wynik z pewnością zapracowała podwójna widownia – prawdopodobnie na seanse najczęściej wybierali się rodzice z dziećmi. Nie mniej jest to film, który od kilku tygodni jest dostępny online na VOD w Polsce. „Tylko sprawiedliwość” zobaczyło tylko trzy razy więcej widzów, aniżeli „Parasite”, który debiutował u nas w połowie zeszłego roku oraz „Na noże”, który trafił do kin jesienią 2019. Dzięki tak długiej obecności w repertuarach film widziało po około 0,5 ml widzów. Liderów tego zestawienia zobaczyło po 136 555 i 1611 widzów.

Źródło: sfp.org.pl

Na powyższej liście brakuje takich produkcji jak „Niewidzialny człowiek” czy „Sonic”, co wynika z braku dostępności danych od UIP na temat liczby sprzedanych biletów. Biorąc pod uwagę resztę wyników, myślę, że można śmiało zakładać, że dzięki tym tytułom frekwencja wzrosłaby w porywach o 2-3 tysiące widzów. To nadal nie są liczby satysfakcjonujące dystrybutorów, a tym bardziej multipleksy.

Wycofanie z lipca i przesunięcie na sierpień premier „Tenet” i „Mulan” sprawiło, że wyczekujące na głośne hity kina zostały pozostawione same sobie. Uzupełnianie repertuaru klasyki nie zdaje egzaminu – gdy był to margines wśród granych filmów, to takie perełki cieszyły się powodzeniem. W obecnej sytuacji takie seanse gromadzą na salach tylko prawdziwych kinomaniaków.

Nie „do kina”, lecz „na film”. Zasada obowiązuje

To wszystko pokazuje, że w przeważającej większości widzowie nie chodzą „do kina”, lecz „na film” – jeśli brakuje niedostępnych nigdzie indziej premier, to uzasadnienie wyjścia do kina i wydatku na bilet przestaje istnieć. Co więcej, obecna sytuacja w ogóle nie zachęca do wizyty, ponieważ część potencjalnych widzów nie wyobraża sobie pobytu na sali w maseczce przez cały czas. Wielu widzów dostrzega spore ryzyko w takich okolicznościach (pomimo obostrzeń, do których stosują się kina), więc nie chcą stwarzać dodatkowego zagrożenia.

W takich warunkach będą sobie (raz lepiej, raz gorzej) radzić kina studyjne, które nie utrzymują tak wielu sal i nie muszą wypełniać repertuaru taką liczbą tytułów. Nie bez znaczenia jest też sam profil kina – niewielkie, studyjne placówki mają swoich fanów i stałą widownię, która często odwiedza je oglądając klasyki, stare hity czy tytuły prosto z festiwali filmowych. Multipleksy celują nie tylko, ale przede wszystkim w masowego widza i stworzenie dla niego atrakcyjnej oferty w obecnych warunkach jest szalenie trudne.