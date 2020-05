Nowe słuchawki Huawei chcą być jak AirPods Pro, ale w dużo niższej cenie

Smartfony kolejno, jeden po drugim, tracą wejścia mini-jack — to co kiedyś było więc fanaberią dla największych gadżeciarzy, teraz staje się rzeczywistością każdego. Mam na myśli, oczywiście, słuchawki Bluetooth. Dla mnie — solidną rewolucję, jako że najczęściej uszkadzanym przeze mnie elementem w urządzeniach zawsze były wtyczki (dziękuję serwisom, które regularnie je wymieniały w kolejnych parach moich a-jaysów w ramach gwarancji ;). Ale nie ukrywam, że nie jestem najbardziej wymagającym pod względem jakości dźwięku użytkownikiem — w przypadku słuchawek do telefonu najbardziej zależy mi na tym, bym jak najwięcej słyszał z tego, co dzieje się dookoła. Korzystam z nich przede wszystkim na dworze, gdzie nie chcę się odcinać od otoczenia. Ale jeżeli cenicie sobie inne podejście, to nowe Huawei FreeBuds 3i powinny przypaść Wam do gustu.