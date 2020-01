FREE NOW, w tym samym komunikacie przypomina, że w ich aplikacji do zamawiania taksówek jest opcja zamówienia przejazdu z gwarantowaną ceną znaną z góry przez pasażera, bez względu na korki czy czas przejazdu, dzięki usłudze Lite.

Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce:

– Ceny elastyczne znane z góry, to sprawiedliwy kompromis pomiędzy efektywnością platform do zamawiania przejazdów, ofertą dla pasażera i zarobkami kierowcy. Już ponad 70% kursów realizowanych we FREE NOW stanowią zamówienia z elastyczną ceną ustaloną z góry, czyli w opcji Lite lub Plus.

W czasie największego popytu na taxi, dostępność kierowców w pobliżu jest ograniczona, dlatego jeśli pasażerowi zależy bardziej na czasie, niż cenie, musi liczyć się z tym, że może ona wzrosnąć. Taki sam schemat można zaobserwować kupując bilet lotniczy w szczycie sezonu wakacyjnego. Wyższe stawki powodują, że kierowcy decydują się na pracę w godzinach największego obłożenia, dzięki temu zwiększa się dostępność usługi.

Podobnie jak w Uberze, mamy tu ceny uzależnione od popytu, natężenia ruchu czy długości przejazdu, które analizuje specjalny algorytm w czasie rzeczywistym.

Tak więc widać, że konkurencja działa znakomicie na nasze korporacje taksówkowe, a zrównanie w prawach i obowiązkach zawodu taksówkarza z kierowcami nowoczesnych platform typu Uber czy Bolt, powinna nam wyjść na dobre.

Dla przypomnienia, pisałem o tym wczoraj przy okazji komunikatu Ubera w temacie wsparcia kierowców w uzyskaniu licencji – wszystkie przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia 2020 roku, powinny być wdrożone przez wszystkie korporacje do końca marca tego roku.

Źródło: FREE NOW.