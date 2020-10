W praktyce oznacza to, że opłatami objęte będą głównie największe SUVy i jak słusznie zauważają komentatorzy, głównie z oferty niemieckich marek premium takich jak Mercedes, BMW czy Audi. Auta produkowane przez francuskie koncerny takie jak Renault czy PSA raczej mieszczą się w limicie 1800 kg. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości przepisy zostaną zaostrzone, a limit wagi obniżony.

Waga pojazdu ma spory wpływ na emisję CO2

Waga to poza rodzajem zastosowanego napędu, jeden z głównych czynników, który wpływa na wielkość emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2) przez samochody osobowe. Co ciekawe według wyliczeń rządowych samochody sprzedawane we Francji w ciągu ostatnich 10 lat zwiększyły swoją średnią wagę o około 100 kg. Główna w tym „zasługa” SUVów i crossoverów, które zdobywają coraz większą popularność, kosztem tradycyjnych wersji nadwoziowych. Trend ten można zaobserwować w całej Eurpopie w ostatnich lat i to właśnie z tego z powodu w ostatnich latach emisja CO2 rośnie zamiast spadać.

Popularyzacja samochodów elektrycznych może w tej kwestii sporo zmienić, ale wygląda na to, że większość europejskich rządów oraz sama Unia Europejska skupia się bardziej na metodzie kija, niż marchewki. Od 2021 roku wchodzą zaostrzone przepisy związane z emisją, które dzisiaj spełnia zaledwie 4 producentów w Europie – PSA, Volvo, Fiat oraz BMW. Blisko spełnienia wymagań są też Renault, Mazda, Toyota, Nissan i Ford. Reszta będzie musiała liczyć się z karami i w rezultacie podnieść ceny swoich samochodów.

źródło: France24