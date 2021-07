Rośnie zainteresowanie fotowoltaiką. Niezależność energetyczna jest dla Polaków ważna

Co motywuje Polaków do przejścia na panele fotowoltaiczne? To przede wszystkim niezależność energetyczna od dostawców zewnętrznych. W badaniu przeprowadzonym przez Quantify na zlecenie SunSol na tę właśnie odpowiedź wskazało 72% badanych. Polakom znane są rządowe programy dofinansowujące inwestycje fotowoltaiczne. Mowa tu przede wszystkim o programie „Czyste Powietrze” (na ten wskazywało 51% ankietowanych) oraz „Mój Prąd” (31% badanych). Na trzecim miejscu pojawiła się ulga termomodernizacyjna umożliwiająca uzyskanie najwyższego dofinansowania (roczne odliczenie dochodowe). 14% osób biorących udział w badaniu słyszało o indywidualnych kredytach i pożyczkach preferencyjnych. 5% ankietowanych nie słyszało o żadnym programie dofinansowującym.

Z naszego doświadczenia wiemy, że chęć energetycznej niezależności jest bardzo ważna dla naszych klientów i pokazało to również nasze badanie. Pokrzepiający jest fakt, iż ponad połowa Polaków uważa panele fotowoltaiczne za najlepsze rozwiązanie energetyczne pod względem ekologii. Wciąż jednak prawie 30 proc. nie ma wiedzy na ten temat, co oznacza, że niezbędna jest edukacja dotycząca śladu węglowego wytwarzanego przez inne źródła wytwarzania energii.

— mówi Michał Kitkowski z SunSol

Rośnie też świadomość oraz zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii w postaci paneli fotowoltaicznych. 41% ankietowanych już wcześniej interesowało się tematem i poszukiwało dodatkowych informacji. Większość respondentów trafnie wskazała czas zwrotu z tego typu inwestycji — to 6 do 8 lat lub 3 do 5 lat przy większych instalacjach. Podobnie w przypadku statystycznych kosztów inwestycji w fotowoltaikę. 40% ankietowanych wskazało trafnie kwoty w przedziale 16 do 25 tys. zł oraz 26-35 tys. zł (28%). Ankietowani dobrze poradzili sobie z pytaniami dotyczącymi żywotności paneli. A ta wynosi od 15 do 25 lat. 33% pytanych wskazało przedział między 15 a 20 latami.

Fotowoltaika w Polsce. Raport firmy SunSol

A na co najczęściej zwracamy uwagę przy wyborze usług firmy fotowoltaicznej? Nie będzie chyba większego zaskoczenia, że najczęściej padało na cenę (60%). Gwarancja i jakość wykorzystywanych komponentów zajęły odpowiednio drugą jak i trzecią pozycję (55 oraz 46% badanych). 44% ankietowanych zwróciło uwagę na kwalifikacje firmy, 40% wskazało poprzednie realizacje. Opinie w Google są istotne dla 28% badanych, a certyfikaty i nagrody dla 16%.

Nie ma też zaskoczenia przy wyborze marek. 61% odpowiedzi wskazuje, że chętniej wybieramy marki europejskie. Jedynie 6% wskazało firmy ze Stanów Zjednoczonych, natomiast 1% zainstalowałoby instalacje chińskiej firmy. 1/3 ankietowanych wskazała natomiast, że nie ma to dla nich większego znaczenia.

Cieszy nas fakt, że aż 60 proc. Polaków wybrałoby panele fotowoltaiczne europejskich marek. Jednocześnie martwi, że wciąż dla jednej trzeciej badanych nie ma znaczenia jej pochodzenie, a najważniejszym kryterium wyboru usług danej firmy jest dla nich cena. Zawsze edukujemy naszych klientów, powtarzając, że fotowoltaika jest inwestycją na długie lata, na której nie warto oszczędzać.

— podsumowuje Michał Kitkowski z SunSol

Badanie przeprowadziła agencja badawcza Quantify w czerwcu 2021 r. na zlecenie firmy SunSol za pomocą kwestionariusza online (CAWI) na grupie reprezentatywnej 1000 respondentów.

