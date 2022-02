Fortnite z kolejnym crossoverem. Czy ktoś jeszcze traktuje tę grę poważnie?

Epic Games wzbił się dzięki Fortnite’owi na wyżyny popularności. To dzięki tej produkcji polubiłem gatunek Battle Royal i przez kilka pierwszych sezonów bawiłem się świetnie. Niestety z biegiem czasu Fortnite stał się żywą reklamą dla różnej maści marek i artystów. Wygląda na to ze ekspansja Epic Games do kolejnych kanonów popkultury jest nie do zatrzymania.

Fortnite stał się tablicą reklamową

Gdyby ktoś zapytał mnie gdzie leży sukces Fortnite odpowiedziałbym, że… to skomplikowane. Zamysł gry jest w zasadzie bardzo prosty. Wyskakujesz razem z setką innych graczy z latającego autobusu i starasz się przetrwać do końca niczym w Igrzyskach Śmierci. Gra podzielona jest na sezony, gdzie każdy kolejny przynosi nowe urozmaicenia i bronie. Ta forma w pierwszych czterech sezonach mogła bawić nawet dojrzalszych graczy. Niestety im bardziej Fortnite zagłębiał się w mainstreamie, tym ważniejsze dla twórców stało się przerabianie gry na market do handlu wirtualnymi skórkami.

Źródło: Epic Games

Epic Games szybko zauważył, że Fortnite to kura znosząca złote jaja. Proporcjonalnie do liczby najmłodszych graczy rosła ilość cyfrowych ubranek dostępnych za realną walutę. Epic nie przestaje zadziwiać kolejnymi pomysłami na kampanie marketingowe. W grze koncertowali dotychczas m.in. Marshmello i Travis Scott. Wewnętrzny sklep ze skórkami gościł takie figury jak chociażby postacie z uniwersum Marvela, Gwiezdnych Wojen czy samego Johna Wicka. Nie zabrakło kooperacji z innymi grami. W gronie grywalnych postaci (za niemałe pieniądze!) znaleźli się bohaterowie Halo, God of War i Tomb Raider. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo dołączy do nich Nathan Drake.

Gracze odkryli bowiem w plikach gry szczegóły wydarzenia, które jeszcze w tym miesiącu ma trafić do uniwersum Fortnite. Znany leaker o pseudonimie Hypex opublikował na Twitterze znalezisko jednoznacznie kojarzące się z tytułem słynnej przygodówki od Naughty Dog. Według przecieku mapa skarbów ma prowadzić do cennego zestawu legendarnych broni i zasobów. Akcja ma na celu promowanie nadchodzącej premiery ekranizacji gry Uncharted z Tomem Hollandem w roli głównej.

Drake już niebawem trafi do kin, co jako fana serii bardzo mnie cieszy. Przyznam jednak szczerze ze Holland niezbyt mi pasuje do zawadiackiej postaci Nathana. Romans gier wideo i wielkiego ekranu często kończy się rozczarowaniem. Mam nadzieję, że odtwórca roli Spider-Mana udźwignie ciężar tak kultowej postaci. Uncharted ma trafić do polskich kin 18 lutego. W międzyczasie rzućcie okiem na finalny zwiastun.