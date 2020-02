Takich dokumentów o sporcie potrzebujemy więcej. Netflix widowiskowo obnaża Formułę 1

W efekcie „Formuła 1. Jazda o życie” obnaża wiele aspektów królowej motosportu. Dobitnie pokazuje, że nie jest to liga dżentelmenów gotowych ustępować sobie drogi, gdy tylko zobaczą szybszego przeciwnika we wstecznym lusterku. To młodzi i starzy wyjadacze, którzy muszą być i są samolubni, bo tylko dzięki temu dotrą na szczyt. I nie dzieje się to tylko przy akompaniamencie odgłosów silnika i wiwatów tłumów, lecz również przy salwach przekleństw i niepohamowanych emocji. Nie sądzę jednak, by to w jakikolwiek sposób miało F1 zaszkodzić. Wręcz przeciwnie.

Czy…

Czy w 2. sezonie zobaczycie Roberta Kubicę? Owszem, ale nie w takim wymiarze, jakim zapewne liczyliście. Czy mogę się do czegoś przyczepić? Tak. Określenie „weekend” używane przez uczestników dokumentu odnosi się do weekendów wyścigowych, które czasem, choć nie zawsze odbywają się co tydzień. Nie rozumiem, dlaczego tłumacz zdecydował się na zastąpienie go po prostu słowem „tydzień”, skoro nie określa ono całej imprezy sportowej rozpoczynającej się od treningów a kończącej na wyścigu.

2. sezon „Formuła 1. Jazda o życie” debiutuje jutro, 28 lutego na Netflix.