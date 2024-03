30 lat temu zrobił prowizorkę, która trwa do dzisiaj. Microsoft o tym zapomniał

Jak się okazuje, czasami tymczasowe rozwiązania potrafią żyć wiecznie. Potwierdza to właśnie to okno z Windowsa.

Okno formatowania dysku jest starsze od wielu użytkowników Windowsa

Dave Plummer, były programista Microsoftu, podzielił się ciekawym, wspominkowym postem na X (dawniej Twitter). Plummer napisał w nim, że napisał okno formatowania dysku w deszczowy czwartkowy poranek w firmie Microsoft pod koniec 1994 roku. Dziś mamy rok 2024 rok, a okno to… cały czas wygląda dokładnie tak samo. Dalej programista pisze:

Przenosiliśmy miliardy linii kodu z interfejsu użytkownika systemu Windows 95 do systemu NT, a format był jednym z tych obszarów, w których system Windows NT różnił się na tyle od systemu Windows 95, że musieliśmy wymyślić jakiś niestandardowy interfejs użytkownika. Wyciągnąłem kartkę papieru i spisałem wszystkie opcje i wybory, których można dokonać w odniesieniu do formatowania dysku, takie jak system plików, etykieta, rozmiar klastra, kompresja, szyfrowanie i tak dalej. Następnie uruchomiłem VC++ 2.0 i użyłem Edytora zasobów, aby ułożyć prosty pionowy stos wszystkich wyborów, które trzeba podjąć, w przybliżonej kolejności, w jakiej trzeba ich dokonać. Nie było to eleganckie, ale wystarczyło, dopóki nie pojawił się elegancki interfejs użytkownika.

30 lat minęło, a Microsoft… chyba o tym zapomniał

Plummer musiał również zdecydować, ile „luzu w klastrze” będzie za dużo, co ostatecznie doprowadziło do ograniczenia rozmiaru formatu woluminu FAT do 32 GB. Limit ten, jak się okazało, był również „arbitralnym wyborem tego ranka i utkwił nam w pamięci jako trwały efekt uboczny”. Okazuje się więc, że pod wieloma względami kluczowe okno w Windowsie, które doskonale znają wszyscy pecetowcy i które na pewnym etapie śni się po nocach wszystkim uczniom na kierunku informatycznym, jest tak naprawdę… dziełem przypadku.

Czy to okno potrzebuje zmiany? Na to pytanie musi każdy odpowiedzieć sobie sam — chociaż jeśli do tej pory nikt nie składa żadnych szczególnych skarg na to, jak to wygląda, i Microsoft zdążył już o tym zapomnieć, to wygląda na to, że Plummer na kolanie zrobił ponadczasowy projekt.

Źródło: X (dawniej Twitter) / Dave Plummer