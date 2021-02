Google przejmuje nasze auta

Wygląda na to, że po tym jak Android podbił rynek smartfonów, teraz Google chce szturmem wziąć kolejny rynek i to pewnie na długo przed tym zanim Apple wprowadzi do sprzedaży swój własny samochód. Android Automotive OS jest już obecny w niektórych pojazdach Volvo, niedługo trafi też do samochodów aliansu Renault-Nissan-Mitsubishi oraz General Motors, a dzisiaj dowiedzieliśmy się, że identyczne plany ma Ford. Już w 2023 roku, czyli za 2 lata, miliony samochodów z niebieskim owalem na masce zostanie wyposażonych w system inforozrywki bazujący na rozwiązaniu Google. Nie jest powiedziane, że będzie to dokładnie Android Automotive, ale wiele na to wskazuje. Tym bardziej, że system Google można świetnie dopasować do każdego producenta aut niezależnie, tak aby wyróżniał się na tle konkurencji.