Podobnie jest zresztą z tyłu, podwójna końcówka układu wydechowego, który jest nieco cichszy niż w Fieście ST niespecjalnie zwraca na siebie uwagę, ta jest bardziej skupiona na kolejnym znaczku ST. Do napędu Pumy ST posłużyła dobrze znana trzycylindrowa jednostka Ecoboost o pojemności 1.5 litra, które rozwija przyzwoite 200 KM i 320 Nm momentu obrotowego. W tym modelu pozwala na rozpędzenie się do 100 km/h w czasie 6,7 sekundy (od 0,2 sekundy dłużej niż w Fieście ST) i rozwija prędkość maksymalną rzędu 220 km/h. Wpływ na nieco gorsze parametry ma większa o 100 kg masa (1358 kg) oraz wyższe nadwozie. Nie jest to też poziom Volkswagena T-Roc R, ale cena również powinna być znacznie bardziej atrakcyjna.