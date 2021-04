Ten serial zaczął właśnie błyszczeć niczym najjaśniejsza gwiazda. Recenzja drugiego sezonu For All Mankind na Apple TV+

Drugi sezon For All Mankind dużo bardziej skupia się na polityce i zaognianiu trudnych stosunków na linii USA – Związek Radziecki. Świetnie kontrastuje to chociażby z radzieckim pomysłem na podanie sobie z USA rąk w kosmosie. Co ciekawe, konflikt rozgrywa się zarówno na Ziemi, jak i na Księżycu, zobaczycie kilka niespodziewanych wydarzeń i zwrotów akcji – kilka z nich mrozi krew w żyłach i wywołuje uczucie niepokoju. W ogóle drugi sezon For All Mankind potrafi uruchomić uczucia widza, czego doskonałym przykładem jest ostatni odcinek, tak zwany finał sezonu. To pełna akcji i mocnych wrażeń jazda bez trzymanki kończąca się zapowiedzią trzeciego sezonu, który zabierze nas do alternatywnych lat 90. ubiegłego wieku. Jednak żaden z tych odcinków nie nudzi i oglądając je co tydzień, nie mogłem doczekać się kolejnego.