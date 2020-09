Fitness gadżety – zamiast dbać o nasze zdrowie, wpędzają nas w obsesje

Kiedyś wystarczył rower.

Zabawne, że kiedyś wystarczyły mi trampki, rower albo kawałek żelastwa i utrzymywałem naprawdę dobrą formę. Pomiar tętna? A co to? Analiza spalonych kalorii? Jedyne co wiedziałem o kaloriach to to, że są smaczne. Nie był to efekt mojej ignorancji, raczej opisałbym to jako połączenie młodzieńczej głupoty z faktem, że edukacja dotyczące zdrowych nawyków żywieniowych praktycznie nie istniała. Internet nie był tak łatwo dostępny więc i informacje nie krążyły z prędkością znikającej na imprezie pizzy.

Nie zmienia to faktu, że ja i moi kumple byliśmy w naprawdę dobrej formie. Oczywiście metabolizm nastolatka czy osoby rozpoczynającej swoją przygodę z dwójką na początku robił robotę. Jednak, gdy ludzie chcieli być w formie, po prostu to robili. Nie potrzebowali gwiazdek na telefonie, mrugających zegarków czy wirtualnej widowni. Po prostu się ćwiczyło wiedząc, że na efekty trzeba poczekać. Mieli świadomość, że nagrody nie będzie na końcu treningu za 45 minut tylko za kilka miesięcy czy lat.

Teraz jest…inaczej

Teraz ciężko znaleźć na siłowni czy w fitness klubie osobę bez kilku gadżetów na sobie, które (ona) uważa za absolutnie niezbędne, aby dobrze wykonać trening. Wpadamy w obsesję wirtualnego nagradzania samych siebie. Znam osoby, które bez takich bajerów nie są w stanie normalnie trenować. Po prostu brakuje im wtedy motywacji. Jak nie dostaną zielonej plakietki przy kolejnym dniu, to trening się nie liczy i chodzą wkurzone.

Powiem więcej…sam się złapałem na tym, że wsiadając na rower zaraz schodziłem, żeby wrócić po swojego smartwatcha i odpalić trening. Po co ja to robię? Przecież i tak nie analizuję tych danych. Nie wyciągam z nich wniosków. Nie szukam miejsc do poprawy. Ja po prostu idę pojeździć na rowerze i przy okazji posłuchać jakiegoś podcastu czy audiobooka. Jedyny powód, jaki przychodzi mi na myśli to zaspokojenie jakiejś dziwnej, niezrozumiałej dla mnie potrzeby.