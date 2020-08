Oto nowe zegarki Fitbit – w tym pierwszy z czujnikiem EDA i pomiarem EKG!

Pierwszą z nowości którą zaprezentował dziś Fitbit jest zegarek Fitbit Sense — najbardziej zaawansowany smartwatch w ich ofercie:

Został on wyposażony w czujnik do pomiaru aktywności elektrodermalnej (EDA) pomagający zarządzać stresem oraz zaawansowaną technologię pomiaru tętna, nową aplikację EKG, a także czujnik pomiaru temperatury skóry na nadgarstku. Dodatkowo, smartwatch posiada baterię o żywotności ponad 6 dni. W połączeniu z aplikacją Fitbit Premium, którą można testować bezpłatnie przez okres 6 miesięcy, urządzenie pomaga monitorować najważniejsze funkcje zdrowia i samopoczucia, takie jak zmienność rytmu pracy serca czy tempo oddychania. Smartwatch posiada również czujnik SpO2 oraz nowy, interaktywny panel Health Metrics. Fitbit wprowadził na rynek również Fitbit Versa 3 z innowacyjnymi funkcjami monitorującymi parametry zdrowotne i sprawność fizyczną z wbudowanym systemem GPS. Marka odświeżyła również swój najbardziej popularny tracker Fitbit Inspire 2. Zwiększono żywotność baterii tego urządzenia do ponad 10 dni i wyposażono w jeszcze bardziej zaawansowane funkcje, takie jak Aktywne Minuty oraz dodano darmową roczną subskrypcji aplikacji Premium. Dzięki rozwiązaniom Fitbit można łatwiej kontrolować swoją aktywność fizyczną i przenieść ją na wyższy poziom – jest to ważne zwłaszcza teraz, w tym zupełnie niecodziennych dla nas czasach.