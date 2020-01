Firma wydała nowy eksperymentalny dodatek, który pozwoli korzystać z internetu za pomocą głosu. Firefox Voice zaoferuje coś więcej niż tylko przeglądanie stron bez użycia rąk. W tym momencie po zainstalowaniu użytkownik może poprosić m.in. o otwarcie strony, przejście do innej karty, zrobienie zrzutu ekranu. Firefox Voice przystosowany jest również do naturalnej, ludzkiej mowy, więc powtarzanie określonych poleceń w konkretny sposób, aby funkcja zadziałała, nie powinno być konieczne.

Sterowanie głosem w Mozilla Firefox

Oczywiście nie zabraknie również funkcji czytania stron na głos, wyciszania kart czy tłumaczenia stron. Firefox Voice jest również kompatybilny z kontrolkami multimediów. Za jego pomocą spokojnie można na przykład kontrolować dźwięki z danej witryny internetowej. Mozilla stara się również, aby korzystanie z asystenta było jak najbardziej wygodne i mało wymagające, dzięki temu dostajemy dostęp do różnorakich skrótów. Oczywiście na tym się nie skończy, firma dalej będzie rozwijać narzędzie. Firefox Voice na ten moment nie może z nami porozmawiać, ograniczając się do prezentowania na ekranie. To w przyszłości z pewnością ulegnie zmianie.

Firefox konieczny do załatania. Wszystko przez błąd bezpieczeństwa

Tworząc Firefox Voice Mozilla korzystała z Google Cloud Speech Service. Oznacza to, że głos użytkownika przetwarzany jest zarówno przez Mozillę, jak i Google. Firma przypomina jednak o możliwości dostosowania własnych ustawień w tejże kwestii, jeśli obawiamy się o własną prywatność. Firmy nie zachowują nagrań ani ich transkrypcji. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wyraźnie poproszą o taką możliwość, a użytkownik wyrazi na nią zgodę. Firefox Voice jest wciąż w fazie beta. Aby przetestować nową opcję wystarczy zarejestrować się na tej stronie.