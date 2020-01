Firefox da użytkownikom „broń ostateczną”. Wszystko dla ochrony danych

Akt prawny daje znacznie większe uprawnienia użytkownikom w zakresie zarządzania należącymi do nich danymi, jego zasięg ogranicza się do stanu Kalifornia w USA. Jednak dzięki jego wprowadzeniu, wszyscy użytkownicy Firefoksa skorzystają z możliwości usunięcia dosłownie wszystkich danych, jakie zgromadziła o nich przeglądarka oraz sam producent. I tutaj mamy do czynienia ze zgrzytem – jakie dane może gromadzić producent przeglądarki na swoich serwerach? Jak wynika z oświadczenia Mozilli, jest ich względnie niewiele, są anonimizowane i raczej służą głównie do podnoszenia jakości produktu. Telemetria, jaka funkcjonuje w przeglądarce Firefox jest więc usprawiedliwiona kwestiami rozwojowymi.

Czytaj również: Nikt nie dba o prywatność lepiej niż Firefox

Jakie dane zbiera o użytkownikach Firefox?

Umówmy się, długość trwania sesji oraz ilość otwartych kart to nie dane, które mogą powodować jakiekolwiek niepokoje. Mozilla z pewnością nie wie, jakie dokładnie serwisy odwiedzamy – natomiast wszystko, co jest zbierane od użytkowników przeznaczone jest głównie do usprawniania produktu. Zresztą, już we wcześniejszych wypowiedziach Mozilli oraz jej pracowników, a także innych notkach blokowych, zaznaczano, że Firefox jest niezwykle oszczędny jeżeli chodzi o telemetrię i na pewno nie można go zestawiać w jednym szeregu z Google Chrome, czy nawet Microsoft Edge. Na przestrzeni lat, to właśnie ta przeglądarka była jedną z bardziej transparentnych w zakresie wykorzystania danych na rynku.