Nowy wygląd Firefoksa już dostępny. Do zmian trzeba się przyzwyczaić

Firefox 89 już jest. A to oznacza daleko idące zmiany w wyglądzie przeglądarki na komputerach PC oraz Mac. Mozilla od dłuższego czasu zapowiadała, że najnowsza odsłona ich flagowej aplikacji potrzebuje odświeżenia i dostosowania jej do obecnych standardów oraz trendów. Zarówno tych związanych z oprawą graficzną, jak i funkcjami oferowanymi przez przeglądarki. Interfejs, o kodowej nazwie Proton, testowany był już w rozwojowych wersjach Firefox Nigthly (od wersji 86.01a), co pozwalało zainteresowanym użytkownikom już wcześniejsze zaznajomienie się ze zmianami, które Mozilla udostępnia dziś dla wszystkich.

Firefox 89. Co nowego?

Firefox 89 to przede wszystkim odświeżony i usprawniony interfejs. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to nowy pasek narzędzi. Mozilla zdecydowała się na dość daleko idące zmiany. Uruchomienie aplikacji po aktualizacji sprawia spore wrażenie. Nowy pasek, moim zdaniem, jest czytelny (choć nie nachalny) i przede wszystkim funkcjonalny. Co prawda w domyślnym układzie brakuje przycisków typu Konto Firefox, historia czy szybkiego dostępu do panelu bocznego, tak nic nie stoi na przeszkodzie w jego edycji i personalizacji. Oprócz narzędzi nawigacyjnych i paska adresu pojawiło się też miejsce dla najczęściej używanych funkcji.

W Firefox 89 usprawniono też wszystkie rozwijane menu oraz panele z opcjami i dodatkowymi narzędziami. Mozilla podaje, że zmieniła część etykiet i pozbyła się niepotrzebnych ikonek, by odnajdywanie funkcji oraz potrzebnych informacji było łatwiejsze, a przez to — szybsze. Zmiany dotknęły też karty. Te nie są już „wtopione” w interfejs przeglądarki. Taki ruch ma zachęcić użytkowników do dowolnego ich przenoszenia, a nawet wyszczególniania ich jako nowe okna. Na kartach pojawiać się będą dodatkowe opcje, jak np. możliwość wyłączenie automatycznego odtwarzania audio w tle. Ważną zmianą jest także usprawnienie powiadomień z przeglądarki — w tym związanych z prośbami wysyłanymi przez strony strony internetowe. Chodzi między innymi o dostęp do mikrofonu, kamery czy lokalizacji. Powiadomienia w Firefox 89 są czytelniejsze i łatwiejsze w obsłudze.

Firefox 34 na iOS/iPadOS. Nowa wersja przeglądarki na urządzeniach Apple

Nową wersję Firefoksa zainstalujecie także na urządzeniach mobilnych z iOS/iPadOS. A to oznacza, że nowa odsłona przeglądarki będzie spójna na wszystkich dostępnych platformach. Wersja 34.0 udostępniona w App Store kilka dni temu, oprócz odświeżonego wyglądu, wprowadza kilka usprawnień przyspieszających wyszukiwanie i przeglądanie zasobów sieci. To między innymi szybsze wyszukiwanie w nowych kartach czy sprawniejsze zarządzanie kartami (także tymi synchronizowanymi z innymi urządzeniami).