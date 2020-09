Chyba nikt nie jest zaskoczony, że dostaliśmy wreszcie pierwszy zwiastun Final Fantasy XVI – trochę zaskoczeniem było natomiast to, że pojawił się on dziś. Nikogo też nie powinno dziwić, że Square Enix kuje żelazo póki gorące i ciśnie temat dalej – w końcu zarówno Final Fantasy XV, jak i Final Fantasy VII Remake cieszyło się dużą popularnością.

Zastanawiający był natomiast napis, który pojawił się przed zwiastunem: This is PC emulating PS5 experience

O co może chodzić? Gra nie będzie „exem” na PS5, czy PC będzie mogło emulować PlayStation 5 i uruchamiać gry z konsoli? Choć wygląda raczej na to, że po nagrano materiały do zwiastuna na PC i ściągnięto trochę suwaki w dół, żeby wyglądało na grę konsolową :) Mam nadzieję, że w dalszej części prezentacji dowiemy się czegoś więcej. W sieci pojawiają się natomiast informacje, że gra będzie na wyłączność dla PS5 i PC, więc nie ma co spodziewać się jej na Xbox Series X.