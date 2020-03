Filmy, seriale, gry i zdjęcia lubią duże ekrany

Pożałujesz zakupu zbyt małego telewizora

W 2019 roku Samsung spytał Europejczyków z takich krajów jak Polska, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy, którzy kupili telewizory z ekranem o przekątnej 55 cali i większe, czy są zadowoleni z wyboru. Aż 69% zapytanych stwierdziło, iż żałuje, że nie kupiło większego telewizora. W Polsce takiej odpowiedzi udzieliło 57% ankietowanych, zaś w Wielkiej Brytanii aż 80%!

Fakt, że tylu klientów czuje niedosyt daje do myślenia. Szukając odpowiedzi na pytanie z czego to może wynikać, dochodzimy do kilku odpowiedzi. Najwyraźniej dziś telewizory 65 czy 75-calowe wcale nie są uważane za zbyt duże. Tym bardziej, że zniknęły masywne konstrukcje, a ekrany stały się praktycznie bezramkowe.

Wystarczy spojrzeć na oferty serwisów VOD, które zapełniają się produkcjami w 4K. Nie bez znaczenia jest także dostęp do lepszych jakościowo treści. Katalog HBO GO czy Prime Video to przede wszystkim oryginalne seriale i filmy produkowane z myślą o takiej dystrybucji, a nie mniej ciekawie prezentuje się propozycja Apple. Przypomnijmy, że aplikacja Apple TV jest dostępna na telewizorach Samsung od prawie roku i uzupełnia już i tak szeroką ofertę aplikacji filmowych w Samsung Smart TV.