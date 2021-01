Walczył nie tylko z Godzillą. Oto wszystkie filmy o King Kongu

Zawsze lubiłem filmy o Godzilli, również te stare, kiedy niszczącym miasto potworem był aktor przebrany w gumowy kostium. Gdybym miał jednak wskazać tego jedynego ogromnego stwora, do którego mam największy sentyment, bez wahania powiedziałbym „King Kong”. Głównie dlatego, że właśnie King Kong z 1976 roku. Nadawano go często w polskiej telewizji, jeszcze za czasów kiedy po nowości chodziło się do wypożyczalni kaset VHS. Wielka małpa doczekała się od tego czasu jeszcze kilku obrazów, a w tym roku wróci w wielkim, efektownym starciu z Godzillą. I właśnie ten świeży zwiastun Godzilla vs. Kong zachęcił mnie do zebrania w jednym tekście wszystkich filmów o King Kongu.

Kim jest King Kong?

King Kong, zwany również Kong, to ogromny, fikcyjny potwór, który dziś jest już ikoną kina. Niektóre filmy starały się jakoś wyjaśnić pochodzenie tej ogromnej małpy i na ogół był to mieszkaniec zapomnianej wyspy – czczony niczym bóg przez lokalną ludność. Kinowemu tematowi wielkich potworów bliżej przyjrzeli się twórcy najnowszych obrazów o Godzilii tłumacząc, że ogromne stwory to tak zwani tytani, którzy niegdyś władali ziemią, a przez długie lata byli uśpieni pod jej powierzchnią. W dawnych latach filmowcy tworzyli Konga za pomocą poklatkowej animacji, przebierano również aktora w specjalny kostium, a niszczone miasta były jedynie makietami. CGI, czyli animację komputerową zastosowano natomiast pierwszy raz w 2005 roku przy okazji remake’u oryginalnego filmu z 1933 roku. Jak możecie się domyślić, później wielki potwór tworzony był już zawsze właśnie w ten sposób, a największe wrażenie zrobił w Kong: Wyspa Czaszki z 2017 roku.

Filmy o King Kongu

Dużych, pełnoprawnych filmów Kong doczekał się aż ośmiu, w tym dwóch remake’ów/rebootów. Oto cały zestaw

King Kong (1933)

Debiut potwora na kinowym ekranie i jednocześnie fabularna baza do późniejszych produkcji. Podczas wielkiego kryzysu w USA pewien filmowiec chce stworzyć obraz życia. Postanawia więc wybrać się na tajemniczą Wyspę Czaszki, gdzie ekipa filmowa znajduje wielki mur. Okazuje się, że chroni on okoliczną ludność przed ogromnym potworem, King Kongiem. Wielki goryl porywa mającą wystąpić w filmie aktorkę, przyjaciele ruszają jej z pomocą. Okazuje się jednak, że Kong to nie jedyny potwór zamieszkujący na tajemniczej wyspie, ta roi się od dinozaurów. Reżyser zamiast swojego dzieła życia postanawia przewieźć King Konga do Nowego Jorku i pokazać go tam publiczności, jako „ósmy cud świata”. Małpa jednak ucieka i niszczy miasto, ginie dopiero na szczycie Empire State Building zestrzelona karabinami latających obok niej dwupłatowców. Klasyk, który doczekał się dwóch odświeżonych wersji z bardzo podobną fabułą.

The Son of Kong (1933)