Wybieramy najlepsze filmy młodzieżowe ostatnich lat

Filmy młodzieżowe, czyli tak właściwie jakie?

Filmy młodzieżowe, nazywane inaczej filmami dla młodzieży, to bardzo szerokie pojęcie i trudno wyznaczyć konkretne ramy tego gatunku. Niezależnie jednak od tego, czy mówimy o lekkiej komedii, czy dramacie – film młodzieżowy obraca się wokół tematu nastolatków, dojrzewania, problemów młodych ludzi – zarówno tych sercowych, egzystencjalnych, jak i rodzinnych. Z jednej strony mogą więc pokazywać fikcję, z którą widzom nie przyszło się zmierzyć, z drugiej często poruszają bardzo ważne tematy i można w nich szukać waloru edukacyjnego. No chyba, że wszystko podane jest bardzo lekko i jedynym celem takiego filmu jest zaserwowanie widzowi prostej rozrywki.

Filmy młodzieżowe to nie tylko komedie

Nie jestem pewien, czy do określenia „film młodzieżowy” przylgnęła na stałe łatka głupiutkiej komedii o przygodach nastolatków w amerykańskiej szkole średniej. Był jednak czas kiedy młodzieżowe filmy kojarzyły się właśnie z takim kinem, a to za sprawą bardzo popularnego American Pie z końcówki ubiegłego wieku. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko jeden rodzaj filmów dla młodzieży i w tym gatunku bez problemu znajdziemy również ciężkie dramaty, thrillery, ale również typowe „romansidła”. To świadczy też o bardzo szerokim spektrum tego gatunku filmowego. Warto o tym pamiętać przez seansem, bo może się okazać, że film dla młodzieży będzie poważniejszy i „cięższy” niż niejedna produkcja przeznaczona dla dorosłego odbiorcy.

Kino młodzieżowe to również gatunek, w którym można poruszyć naprawdę wiele ważnych tematów – seksualnych, kulturowych, społecznych. Wszystko zależy oczywiście od twórców, którzy nawet w lekkiej komedii są w stanie „przemycić” bardzo ważne kwestie otwierające widzom oczy. O ile oczywiście reżyser nie idzie na łatwiznę i nie stawia wyłącznie na płytką rozrywkę.

Najlepsze filmy młodzieżowe XX wieku

Goonies (1985)

Mój ulubiony film młodzieżowy, który oglądałem w kółko będąc nastolatkiem i kiedy tylko leci w telewizji, zawsze siadam wygodnie przed ekranem i przypominam sobie te niesamowite przygody grupy przyjaciół. Znajdują oni mapę prowadzącą do tajemniczego skarbu. Film Stevena Spielberga to bardzo udane połącznie komedii z młodzieżowym kinem przygodowym, rewelacyjna produkcja.

American Pie (1999)

Dość ważny dla kina młodzieżowego tytuł, który niestety rozpoczął falę głupiutkich komedii dla nastolatków. W swoim podgatunku to jednak kultowa już pozycja pokazująca w dość zabawny sposób życie w amerykańskiej szkole średniej, w której codzienność młodzieży obraca się tylko wokół seksu. Szkoda tylko, że kolejne odsłony prezentowały nieporównywalnie niższy poziom i powodowały u widza uczucie zażenowania.

Powrót do przyszłości (1985)

Kultowa produkcja w wielu gatunkach, w tym również pośród filmów młodzieżowych. Młody Marty McFly przypadkowo wsiada do wymyślonego przez jego przyjaciela – wynalazcę – wehikułu czasu i przenosi się w okres, kiedy jego rodzice byli w jego wieku. Świetne kino przygodowe, pokazujące również amerykańskie problemy z dawnych lat. Każda z trzech odsłon serii trzyma ten sam wysoki poziom, ale jednak jedynka wypadła najlepiej.

Klub winowajców (1985)

Kino nieco ambitniejsze od trzech wymienionych wyżej pozycji, poruszające bowiem w poważniejszy sposób problemy amerykańskich nastolatków. Jest tu i komedia, i dramat, i świetnie napisani bohaterowie. Piątka nastolatków zostaje a karę zamknięta w jednym szkolnym pomieszczeniu na dodatkowych lekcjach. Istny festiwal problemów młodzieży, zdecydowanie warty obejrzenia nawet po 25 latach.

Szatan z 7-ej klasy

Polski akcent, o którym młodsi widzowie raczej nie słyszeli – a szkoda, bo to kawałek historii rodzimego kina, który warto nadrobić. Film różni się od zachodnich produkcji wszystkim, ale przygody Adama Cisowskiego (czyli tytułowego Szatana) i jego detektywistyczna misja to wciągająca opowieść z fajnie napisanymi bohaterami – nieco odbiega od literackiego pierwowzoru, ale w żadnym wypadku nie wpływa to na obraz negatywnie. No i podczas seansu zobaczycie jak wyglądało polskie kino młodzieżowe przełomu lat 50. i 60. ubiegłego wieku.

Najlepsze filmy młodzieżowe XXI wieku

Scott Pilgrim konta świat (2010)

Totalnie zakręcony, niecodzienny film, który zachwyca stylistyką wizualną, nie męczy humorem i choć jest szalony – wciąga. Tytułowy bohater chce iść na randkę z wymarzoną dziewczyną, ale najpierw musi pokonać jej siedmiu byłych chłopaków. Scott Pilgrim konta Świat w ogóle nie wpisuje się w ramy gatunku, ale to szalona jazda bez trzymanki, z którą warto się zapoznać.

Sala samobójców (2011)

Zaskakująco dobry film jak na polskie produkcje. Początkowo może się wydawać, że to prosta opowieść o uzależnieniu od komputera, obraz porusza jednak wiele trudnych problemów współczesnych nastolatków i to jego najmocniejsze punkty.

Boyhood (2014)

Świetny film, kręcony w bardzo niecodzienny sposób – realizowano go bowiem przez kilkanaście lat pokazując w naturalny sposób jak zmieniali się bohaterowie – w tym głównego bohatera, starającego się odnaleźć sens życia Masona. Film został nagrodzony Oskarem.

Łatwa dziewczyna (2010)

Wiele osób twierdzi, że dawno nie było tak wyidealizowanego i przesadzonego obrazu pokazującego życie nastolatków w liceum. To łatwe i przyjemne kino, z ciekawie pokazanym narratorem – jednak to film bez głębszego przekazu, spodoba się więc przede wszystkim osobom szukającym niezobowiązującego seansu na chłodny jesienny wieczór.

Szkoła uczuć (2002)

Z jednej strony mówi się, że to film przeznaczony przede wszystkim dla młodzieży, z drugiej – świetnie nadaje się dla wszystkich. W szkole uczuć jest bardzo dużo pozytywnych uczuć, to film o miłości, który spodoba się wszystkim osobom oczekującym dobrego przesłania w filmie.

Drugie życie filmów młodzieżowych: seriale i platformy VOD

Na pewno zauważyliście, że poza nowościami, serwisy VOD chętnie wprowadzają albo znane i uwielbiane przez widzów filmy, które często lecą w telewizji, ale również seriale z naszej młodości – choćby niedawno Netflix, który zapowiedział pojawienie się w serwisie „Jeziora Marzeń”, które cieszyło się w Polsce prawie tak dużą popularnością, jak Beverly Hills 90210. Jest to więc dobre miejsce do szukania seriali i filmów, które pamiętamy z młodości.

A jakie są Wasze ulubione filmy młodzieżowe?