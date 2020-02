Opowiadający o dwójce bohaterów – Wandzie Maximoff/Scarlett Witch i Visionie – serial z udziałem aktorów powracających do swoich ról (Elizabeth Olsen i Paula Bettany) zadebiutuje na Disney+ już w grudniu tego roku. Docelowo ma liczyć 6 lub 8 odcinków i podobnie jak pozostałe produkcje będzie dysponować budżetem zbliżonym do pełnometrażowego filmu w uniwersum MCU. Nie będziemy narzekać na brak znanych postaci, bo wystąpią także Kat Dennings jako Darcy Lewis i Randall Park jako Jimmy Woo. Za scenariusz odpowiada Jac Schaeffer („Oszustki”), zaś serial reżyseruje Matt Shakman („The Boys”, „Sukcesja”, „Gra o tron”). Doniesienia wskazują na powiązania serialu z nadchodzącym filmem „Doctor Strange and the Multiverse of Madness” z Benedictem Cumberbatchem, który zadebiutuje w przyszłym roku.