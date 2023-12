Najlepsze filmy lat 90. – Czy coś pominęliśmy?

0

Lata 90. to czas, w którym kinematografia doświadczyła niezapomnianych przełomów. A może to po prostu sentymenty milenialsa? Nie da się jednak ukryć, że było to dziesięciolecie, które w znaczący sposób wpłynęło na estetykę, tematykę i technologie wykorzystywane w kinie, pozostawiając niezatarte ślady w popkulturze. Wybraliśmy nasze TOP 20 filmów z lat 90. Ile z nich to Wasi faworyci?