Oglądaj filmy tak, jak wymarzyli sobie twórcy – Filmmaker Mode w telewizorach LG NanoCell

W obliczu posiadania dostępu do tylu nowości i to w najwyższej jakościowo oprawie audiowizualnej, kluczowym elementem domowego kina jest oczywiście telewizor. Nowy tryb Filmmaker Mode obecny m.in. w najnowszych modelach telewizorów LG NanoCell sprawia, że to co widzimy na ekranie jest jak najbliższe wizji twórcy, czyli reżysera. Ale to nie koniec możliwości nowych smart TV od LG.

Domowe kino nabiera na znaczeniu

Streaming przekonuje do siebie coraz więcej klientów, którzy w ramach comiesięcznej opłaty niemalże każdego dnia otrzymują nowe tytuły do oglądania. Wśród nich nie znajdziemy już jedynie dokumentów, animacji i seriali, ale także produkcje pełnometrażowe, które zamiast do kin, trafiły od razu na VOD. Historie stojące za taką premierą są przeróżne, ale koniec końców bez ruszania się z kanapy otrzymujemy bilet na seans wysokobudżetowej produkcji. W serwisach VOD pojawiają się największe hity, które można od razu zobaczyć w najlepszej oprawie wizualnej i z najlepszym udźwiękowieniem. Rozdzielczość 4K i dźwięk Dolby Atmos nie są jeszcze tak powszechne na salach kinowych, jak moglibyśmy tego oczekiwać, a coraz więcej nowych filmów obraz powstaje właśnie w takiej oprawie. W domowym zaciszu możemy więc liczyć na ostrzejszy obraz, szerszą paletę kolorów. Dzięki HDR (Dolby Vision) granica najjaśniejszych oraz najciemniejszych partii ekranu zostaje przesunięta, dzięki czemu wszystko wygląda jeszcze bardziej imponująco. Takie atuty oferują czołowe serwisy VOD z filmami na żądanie, a na telewizorach LG znajdziecie je wszystkie.

Oglądanie w domu to nowa jakość

Wszystko sprowadza się więc do sprzętu, na jakim będzie nam dane obejrzeć dany tytuł. Najnowszy model LG Nano91 to kontynuacja obecnej na rynku od zeszłego roku linii telewizorów LG segmentu LCD premium. W tegorocznej edycji możemy liczyć na solidne nowości technologiczne, które będą odpowiadać za wszystkie kluczowe aspekty wyświetlania obrazu. Tryb kryjący się pod nazwą Filmmaker Mode to znacznie więcej niż automatyczna korekcja jasności, nasycenia kolorów i innych parametrów. Jego zadaniem jest bowiem w pierwszej kolejności analiza metadanych każdej produkcji z osobna, by wszystkie ustawienia odnośnie odtwarzania były dobrane jak najlepiej względem specyfiki filmu. Mowa tutaj o takich parametrach jak klatkaż, przestrzeń kolorów czy proporcje boków.

Obejrzyj film w takiej oprawie, jaką zaplanował twórca

W przypadku telewizorów LG, jeśli tryb ten jest aktywny, będzie działał bez angażowania widza w jakikolwiek sposób. Można z niego zrezygnować i postawić na własną konfigurację, ale by czerpać największą przyjemność z seansu oraz zobaczyć film w takim wydaniu, jak zaplanował to twórca, zalecane jest pozostawienie go włączonym. Tryb ten jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów – nie wszyscy są entuzjastami sztucznych upłynniaczy i upiększaczy i nie każdy ma czas i/lub ochotę poświęcić więcej czasu na właściwe skonfigurowanie telewizora. W efekcie często używane są domyślne ustawienia, które nie zawsze odpowiadają treściom wyświetlanym na ekranie. Zdarza się, że aktywne filtry działają na szkodę i odbiór filmu jest zupełnie inny, niż być powinien.

Jednym z najbardziej sztandarowych przykładów jest funkcja wygładzania obrazu, która sprawia, że filmy wyglądają, jakby były nakręcone i odtwarzane w przyspieszonym tempie. Obraz oczywiście pokrywa się z dźwiękiem wydobywającym się z głośników, przez co zdziwienie widza może być jeszcze większe, bo to nie do końca do siebie u pasuje. Tryb Filmmaker Mode zapobiega takim sytuacjom, a dodatkowo sprawdza, czy film wyświetlany jest w odpowiednim formacie. Niektórzy widzowie bezwiednie przycinają obraz filmu rozciągając go na całą powierzchnię ekranu lub wręcz przeciwnie, nie zauważają ściśnięcia obrazu w niewłaściwym współczynniku proporcji boków.

Sztuczna inteligencja zadba o najlepsze wrażenia

Ale na tym dodatkowe możliwości w LG Nano91 się nie kończą. Niezwykle istotnym elementem jest nowość Dolby IQ. To rozwiązanie mające za zadanie sprawić, że treści posiadające standard Dolby Vision będą wyglądać jeszcze lepiej. Wszystko dzięki analizie nie tylko materiału źródłowego, ale także okoliczności i scenerii, w jakich oglądany jest film, i dostosowaniu do nich poziomu jasności. Dodatkowo Dolby IQ sprawia, że parametry dobierane są w zależności od sceny, jaką oglądamy – tutaj niezwykle ważne są metadane, które oferuje Dolby Vision. Zamiast zgadywania, telewizor dostosowuje ustawienia, dzięki dodatkowym informacjom na każdym etapie seansu.