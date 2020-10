FIFA 21 – recenzja. Więcej tego samego czy coś zupełnie nowego?

Prawdziwymi problemami FIFA 21 Ultimate Team może być to samo, co borykało graczy przy poprzedniej części – paskudnie działające serwery oraz ogrom kart z oceną ogólną powyżej 90. W Fifie 20 finalnie było aż jedenaście kart ocenionych na maksymalną notę 99 punktów, a karty na poziomie Messiego czy Ronaldo dostawali zawodnicy grający w lidze portugalskiej czy chińskiej. Psuje to balans rozgrywki i mam ogromną nadzieję, że EA wyciągnie wnioski i w tym roku nie będzie aż tylu tak wysoko ocenionych kart. Co do serwerów – ponoć Electronic Arts postawiło nowe serwery w Europie, zatem jakość rozgrywki online powinna się znacznie poprawić. Czy tak się stanie, przekonamy się z czasem. Do tej pory nie spotkałem się z dużymi spadkami płynności, a z serwerami nie rozłączono mnie ani razu. To są jednak wrażenia z rozgrywki przed oficjalną premierą produkcji, więc może nie być to w pełni miarodajne.

FIFA 21 Tryb kariery. Zmiany, zmiany, zmiany… w końcu!

Tryb kariery menedżera to zdecydowanie ta część produkcji od EA Sports, która potrzebowała zmian. A te w końcu nadeszły! Przypomnę tylko, że już w zeszłym roku mieliśmy kilka nowości – wprowadzono między innymi rozbudowane konferencje prasowe, na których zależnie od tego, co powiedzieliśmy, naszym zawodnikom zmieniały się morale, co w konsekwencji przekładało się na ich statystyki oraz efektywność na boisku. To właściwie była jedyna solidna zmiana. W tym roku ekipa z Kanady przygotowała dla graczy nieco więcej ulepszeń.

W Trybie kariery FIFA 21 spotkamy się z usprawnionym systemem rozwoju piłkarzy. Już nie mamy tylko pięciu miejsc na trening dla zawodników i jest więcej możliwości niż zwiększanie od trzech do pięciu statystyk dla jednego zawodnika. W Fifie 21 trenuje każdy z naszej drużyny, a my, jako menedżer, możemy zmieniać pozycje piłkarzy oraz zmieniać ich domyślną rolę na boisku, co skutkuje zwiększeniem się statystyk defensywnych, strzelania czy obrony, a także dzięki temu możemy zwiększyć ilość gwiazdek sztuczek oraz słabszej nogi naszych zawodników! Jest to coś, na co czekaliśmy od dawna. Świetny jest fakt, że im mniej piłkarz ma lat, tym łatwiej przychodzi mu zmiana pozycji czy wyuczenie się nowych nawyków – takich starych wyjadaczy jak Zlatana Ibrahimovicia czy Giorgio Chielliniego nie jesteśmy w stanie nauczyć niczego nowego. Ansu Fati za to w ciągu kilku miesięcy może stać się typowym napastnikiem ze sztuczkami i słabszą nogą ocenioną na pięć gwiazdek. Naprawdę świetna funkcja, która znacznie zwiększy frajdę z rozgrywki w tym trybie.