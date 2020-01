To co pewnie jest też bardzo istotne dla wielu klientów, Uconnect 5 będzie obsługiwał bezprzewodowo Android Auto i Apple Car Play, zapewniając wygodną łączność bez konieczności podpinania kabla. Co ciekawe w Uconnect 5 pojawi się też wsparcie dla Alexy, asystenta głosowego stworzonego przez Amazon. System będzie miał możliwość stworzenia aż 5 profili, które będą mogły być indywidualnie skonfigurowane przez użytkownika. Z innych ciekawych funkcji warto wspomnieć o możliwości jednoczesnego podpięcia nawet dwóch telefonów poprzez Bluetooth i określenia ich priorytetów, obsługa głosowa językiem naturalnym umożliwiająca np. korzystanie z nawigacji czy zmianę ustalonej temperatury w klimatyzacji. FCA zdecydowało się na skorzystanie z wbudowanej nawigacji dostarczanej przez TomToma, który będzie zapewniał nie tylko aktualizacje map online, ale również dane dotyczące natężenia ruchu na drodze.