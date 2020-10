Aktualne promocje na Allegro! Sprawdź co można upolować na Smart! Week

Smart! Week to dodatkowa szansa na oszczędności, ponieważ na przestrzeni tygodnia w dedykowanej sekcji sprzedawane przedmioty będą przecenione nawet do -70%. To tysiące atrakcyjnych ofert dostępnych tylko dla klientów z aktywnym programem Allegro Smart! Czego można się spodziewać? W zapowiedziach promocji pojawiały się duże markowe telewizory za mniej niż 1500 zł czy popularne konsole do gier, których cena została obniżona o 470 zł. W promocji będą też smartfony marki Xiaomi kosztujące nawet 250 zł mniej, a w sekcji mody znajdą się produkty, których cena nie przekroczy 79 zł.

Co trzeba zrobić, by kupować taniej w ramach Smart! Week?

Jedyne, co musicie zrobić, by móc skorzystać z promocji w ramach Smart! Week, to posiadanie aktywnego programu Allegro Smart! na Waszym koncie. Do wyboru są dwa pakiety – miesięczny i roczny, z których oczywiście ten drugi pozwoli Wam na jeszcze większą oszczędność – szybka kalkulacja pokazuje, że wtedy w skali roku można zyskać ponad 50 zł. Zakupy za ponad 40 zł są dostarczane za darmo w ramach Allegro Smart! między innyi do Paczkomatów, a przy zakupach powyżej 100 zł można skorzystać z darmowej dostawy kurierem.

Aktywacja Allegro Smart! to zaledwie trzy kroki: wybór pakietu, akceptacja regulaminu usługi oraz wskazanie sposobu płatności. Jej finalizacja spowoduje, że Allegro Smart! będzie od razu aktywne na Waszym koncie Allegro i wszystkie promocje w ramach Smart! Week są od razu dla Was dostępne.

Największe hity i aktualne promocje Smart!Week

Smart! Week trwa w najlepsze, a w ostatnich dniach dzięki promocjom można było nabyć naprawdę ciekawe produkty i urządzenia w atrakcyjnych cenach. Wśród okazji największymi hitami okazały się: smartfon Xiaomi Redmi Note 9 PRO 6/128, który w liczbie 2000 sztuk wyprzedał się w zaledwie 5 minut, co oznacza że maksymalnie dokonywano aż 20 zakupów na sekundę. W zaledwie minutę sprzedały się wszystkie walizki kabinówki renomowanej marki WITTCHEN oraz ekspresy do kawy firmy DeLonghi. Objęta promocją konsola PlayStation 4 kosztowała zaledwie 899 złotych i 1500 z 3000 dostępnych egzemplarzy (czyli połowa!) wyprzedała się w zaledwie minutę. Natomiast dzięki dużej liczbie dostępnych sztuk konsolę można było nabyć przez cały dzień.

W nadchodzących dniach czekają nas zupełnie nowe promocje, a oto lista tych, na które warto mieć specjalne baczenie. Na liście znalazły się 55-calowy telewizor Samsung UE55TU7172 4K UHD za zaledwie 1599 zł oraz niezwykle popularna opaska Xiaomi Mi Band 4, za którą zapłacicie tylko 63 złote. Dostępne będą też zegarki CASIO G-Shock Classic GD-400-1ER w cenie 259 zł i głośnik bezprzewodowy JBL Flip 5 za 299 zł. Kupujących może też zainteresować oczyszczacz powietrza marki TOSHIBA CAF-X116XPL HEPA 84m za niewiele ponad 1000 zł, a także kamerka samochodowa MIO MiVue C330 kosztująca 239 zł.

—

Materiał powstał we współpracy z Allegro