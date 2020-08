Irytujące powiadomienia „FCM Messages” na na Hangouts i MS Teams to efekt słabego punktu… usługi Google?

Temat nie jest nowy — bo pierwsze tego typu powiadomienia użytkownicy komunikatora Hangouts otrzymywali już kilka dni temu. Teraz jednak dotyczą one nie tylko odchodzącego powoli w niepamięć komunikatora internetowego giganta, ale także popularnej platformy Microsoft Teams. Użytkownicy otrzymują powiadomienia push o treści „FCM Messagess” i podpis o komunikacie testowym — i tak do końca nikt nie wie skąd się biorą i co oznaczają. Jak informuje Manuel Vonau na łamach Android Police najprawdopodobniej wszystko to związane jest ze słabym punktem… usługi Firebase Cloud Messaging.

Powiadomienia push „FCM Messages” irytują użytkowników

Jestem jednym z tych, którzy kilka lat temu niemal całkowicie zrezygnowali z powiadomień (więcej o tym wspominałem w opublikowanym rok temu tekście Kilka lat temu wyłączyłem powiadomienia i… świat się nie zawalił, a od tego czasu nic się nie zmieniło) — więc prawdopodobnie po takim pakiecie testowych powiadomień irytowałbym się jeszcze bardziej niż niektórzy, ale już teraz internet zalewa fala rozżalonych użytkowników którzy są zmęczeni otrzymywanymi co kilka minut powiadomieniami typu push, które otrzymują na swoich urządzeniach.

Na tę chwilę nie mamy informacji związanych z tym, kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za wysyłanie powiadomień „FCM Messagess” w popularnych platformach do komunikacji. Nie można wykluczyć że to jakaś grupa hakerów, która najzwyczajniej w świecie chce dowiedzieć się na jak wiele może sobie pozwolić. A skoro obecne są od kilku dni i nikt z tym nic nie robi — to zakładam (optymistycznie) że programiści pracują nad rozpracowaniem problemu. Najprawdopodobniej jednak nie ma żadnych powodów do obaw związanych z bezpieczeństwem samych aplikacji i co najwyżej można się irytować na dodatkową porcję (bezsensownych) powiadomień.

