Antagonista z Breaking Bad oficjalnie przeciwnikiem w Far Cry 6

Far Cry 6 w sklepie PlayStation pojawi się zimą przyszłego roku, konkretnie 18 litego 2021 r. Gra umożliwi bezpłatną aktualizację z wersji z PlayStation 4 na PlayStation5. Nie wiemy na ten moment, czy na to samo mogą liczyć posiadacze Xboxów, ale byłoby bardzo dziwnym, gdyby tak się nie stało. Fani Microsoftu powinni raczej spać spokojnie. Na ten moment nie pojawił się jeszcze zwiastun produkcji. W tę niedzielę Ubisoft organizuje własną prezentację, na której Far Cry 6 zapewne się pojawi.

Głównym przeciwnikiem naszego bohatera będzie niejaki Anton Castillo (w tej roli Giancarlo Esposito). Będzie on dyktatorem tajemniczego „tropikalnego raju, w którym zatrzymał się czas”. Wyspa nosi nazwę Yara, jej stolicą jest Esperanza. Lokacja na pewno zachwyci nas widokami, a sama mapa na pewno będzie największą ze wszystkich, które Far Cry do tej pory nam zaprezentował. Mamy przedzierać się zarówno przez miasto jak i dżungle czy plaże. Dzieciak z okładki to syn dyktatora – Diego. Wspiera on rządy swojego ojca, przekonamy się jeszcze w jaki sposób. My, a raczej nasz bohater, Dani Rojas, będzie musiał oczywiście wyzwolić lud spod twardej ręki dyktatora. W szóstej odsłonie serii wrócą najemnicy znani z poprzedniej odsłony.

Szczerzę liczę, że Far Cry 6 będzie świeżym oddechem dla serii. Piątka starała się wybić z pewnych schematów, ale nie zrobiła tego perfekcyjnie. Oczywiście jeśli Ubisoft po raz kolejny wypuści odgrzewany kotlet w tej samej otoczce, ten i tak stanie się hitem. Czy jednak nie byłoby trochę przyjemniej, gdyby firma nas czymś zaskoczyła, jednocześnie będąc w stanie zachować dobrze znany sobie klimat? Mam szczerą nadzieję i naprawdę im kibicuję, bo nie chciałabym jeszcze raz zawieść się na produkcji z serii Far Cry.