Fałszywe maile i SMSy do klientów Poczty Polskiej. Uważajcie na linki i załączniki

Poczta Polska otrzymuje informacje dotyczące nowych działań internetowych przestępców. Ci wysyłają niczemu nieświadomym użytkownikom wiadomości e-mail i SMSy z odnośnikami i załącznikami. Te drugie narażają użytkowników na zarażenie koniem trojańskim. Co więcej, jak to zwykle bywa z takimi atakami — użytkownicy mogą być proszeni o dane logowania do banku lub innych serwisów. W oficjalnym komunikacie rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej, Justyna Siwek, pisze:

Po kliknięciu w załącznik albo link znajdujący się w otrzymanej wiadomości, komputer może zostać zarażony wirusem, w tym wypadku koniem trojańskim, który pozwoli przestępcom wykraść dane i przejąć kontrolę nad komputerem. W przypadku najnowszego ataku cyberprzestępców, jaki wykryliśmy, użytkownik może też zostać poproszony o dane logowania do banku albo innych serwisów. Grozi to przekazaniem wrażliwych danych osobowych, a nawet utratą pieniędzy z kont bankowych. Kategorycznie wyjaśniamy, że Poczta Polska nie wysyła do klientów maili dotyczących cła i nigdy nie prosi swoich klientów o dane bankowe.

Poczta Polska prosi też o zgłaszanie wszystkich podejrzanych wiadomości na adres e-mail incydent@poczta-polska.pl.