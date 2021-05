8 milionów fałszywych komentarzy za 4 mln dolarów. Głosy przeciw neutralności internetu były opłacone przez operatorów

Być może część użytkowników nie zdaje sobie z tego sprawy, ale dziś na świecie toczy się bardzo zażarta dyskusja o to, czy powinniśmy zachować podstawową zasadę odnośnie tego, czy dostęp do internetu powinien pozostać neutralny pod względem pobieranych treści. Innymi słowy – czy dostawcy internetu powinni mieć wpływ na to, jak szybko możemy pobierać konkretne treści. Dziś wszystkie dane są traktowane równo – czy mówimy o stronie internetowej, memach z kotkami czy dużych bazach danych – wszystko będzie ściągane na nasz komputer z taką samą prędkością. Jednak taki układ bardzo nie podoba się dostawcom, ponieważ chcieliby oni mieć większy wpływ na swoją ofertę. Dzięki temu mogliby oni faworyzować np. niektóre serwisy, dając im większą prędkość niż innym. Jestem przekonani, że najwięksi światowi operatorzy z chęcią przyjęliby sowity czek od Facebooka, by ten działał w ich ofercie szybciej niż np. Twitter.

Brak neutralności internetu nie służy natomiast użytkownikom, którzy z takiego układu nie zyskują absolutnie nic. Ich połączenie internetowe w takim wypadku nie staje się szybsze czy tańsze, po prostu zamiast oferty z szybkim internetem na wszystkie serwisy mielibyśmy oferty z szybkim internetem tylko na te wybrane przez operatora. Nic więc dziwnego, że nikt nie kwapi się, by w sieci optować za zniesieniem neutralności internetu. Operatorzy postanowili więc wziąć sprawy w swoje ręce.

W 2017 r. w USA trwała debata na temat neutralności internetu

Cztery lata temu FCC (Federalna Komisja Łaczności) debatowała nad tym, czy utrzymać w mocy postanowienie o neutralności internetu. Bardzo często w takiej sytuacji do głosu dopuszcza się obywateli, którzy za pomocą internetu i tradycyjnej poczty mogą wyrazić swoje zdanie w temacie. Opublikowany dziś raport Biura Prokuratora Generalnego Stanu Nowy Jork pokazuje, że właśnie wtedy trzech wiodących dostawców internetu postanowiło zadziałać. Raport nie zdradza nazw firm, ale mówi, że na kampanię przeciw neutralności internetu wydali oni wtedy 8.2 mln dolarów, z czego 4,2 mln zostało przeznaczone na wygenerowanie ponad 8 mln komentarzy do FCC i ponad pół miliona listów do kongresu. Raport wskazał, że dane osób były przez operatorów pozyskiwane poprzez specjalne kampanie, w których użytkownicy musieli się zarejestrować, by otrzymać np. zniżkę na produkt on-line. Co więcej, ujawnione zostało, że niektóre dane zostały pozyskane od osób, które myślały, że opowiadają się za neutralnością internetu przez specjalnie spreparowane na polecenie operatorów strony. Te dane były potem przesyłane do specjalnej firmy, która pisała komentarze przeciw neutralności internetu, a następnie – przesyłane do FCC.