Powrót do pierwszego Fallout. Gra wcięgnęła mnie jak żadna inna

O drugim Falloucie na Antywebie już co nieco powiedziano, a mnie brakowało odniesienia do części pierwszej. Bo to właściwie od niej wszystko się zaczęło: dziś można sobie ją kupić na GOG.com w wersji, która na pewno poprawnie uruchomi się nawet na nowoczesnym komputerze z Windows 10 na pokładzie. Co więcej, nawet w wysokich rozdzielczościach i z kilkoma rozwiązaniami, które ułatwiają poruszanie się po archaicznym nieco interfejsie. Mój pierwszy kontakt z Falloutem w ogóle odbył się krótko po otrzymaniu pierwszego w życiu peceta, na przełomie tysiącleci. I co ciekawe, każdy kolejny okazywał się tak samo emocjonujący jak pierwszy.

O głównym wątku fabularnym we wszystkich Falloutach wiadomo wszystko. Gracz wrzucony zostaje w alternatywną rzeczywistość postapo, w której krzem do obsługi urządzeń elektronicznych nie stał się najpopularniejszym materiałem – wszystko wykorzystuje staromodne lampy. Świat charakteryzuje się ogromnymi wpływami designerskimi stylistyki „retro”. Niektórzy mówią o Fallout, że wyznaczył on nowy kierunek w dziełach kultury zwany „retropunk” (częściej jednak mówi się o tzw. „atompunk”). Do pewnego momentu historia z Fallout oraz „nasza” rzeczywistość mają sporo cech wspólnych. Mniej więcej po II Wojnie Światowej, linie czasowe się rozjeżdżają i świat gry tworzy odrębne wydarzenia historyczne, wpływające następnie na to, gdzie przyjdzie operować protagoniście.