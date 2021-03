Serial nie jest tylko miksem scen widowiskowych akcji

Wręcz przeciwnie, „Falcon i Zimowy Żołnierz” i to serial, w którym rozłożono akcenty w bardzo zgrabny sposób, dzięki czemu mamy szansę nie tylko na obejrzenie widowiskowej sceny pogoni za bandytami, gdzie jak zawsze brakuje ludzi i czasu, by sprostać zadaniu. Nareszcie patrzymy z boku na superbohaterów, którzy mają wewnętrzne rozterki, próbują się z nimi uporać, ale nie dzieje się to wszystko pospiesznie. Już w początkowej części pierwszego odcinka tempo akcji spada i pojawia się kilka znaczących scen oraz dialogów, które nie są wciśnięte na siłę na zasadzie zapełniaczy. Wszystko zrobiono tu z rozmysłem i konkretnym celem.

Bez wątpienia nie jest to serial dla osób, które nie oglądały do tej pory filmów i seriali MCU. Znajomość dotychczasowej historii jest tu niezbędna, by móc docenić kontynuację niektórych wątków oraz odwołania do wypowiedzi bohaterów. Nie powinna to być raczej niespodzianka, ale podejrzewam, że niektórzy liczyli na solidny krok naprzód pozwalający śledzenie akcji bez wiedzy na temat tego, co dotknęło Falcona, Zimowego Żołnierza i innych do tej pory.

Strona wizualna serialu Falcon i Zimowy Żołnierz to poziom uniwersum Marvela