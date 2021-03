Uroki pracy w korpo w krzywym zwierciadle – takiego serialu audio w Polsce nie było

A czym „FAKAP” wyróżnia się na tle dotychczasowych produkcji Empik Go i co mówi to o całej platformie? Odpowiada Paweł Heba, Dyrektor Kreatywny Empik Go:

„FAKAP” wpisuje się w tę część oferty Empik Go, która skierowana jest do odbiorców poszukujących rozrywki. To kolejny serial aktorski, powstały specjalnie na potrzeby aplikacji i naszych subskrybentów. Mamy bardzo mocną ofertę dla czytelników i słuchaczy, na którą składa się 6 tys. audiobooków, 20 tys. podcastów i 30 tys. ebooków, ale naszym celem jest odpowiedź na aktualne potrzeby odbiorców. Stąd dystrybucja tak dużej liczby polskich podcastów oraz produkcja dedykowanych serii podcastowych, audioseriali czy słuchowisk dostępnych tylko w Empik Go (np. dwa sezony Kryminatorium).

W rolach głównych czołówka polskich aktorów i stand-uperów. Gdy przyjrzycie się obsadzie, od razu zauważycie wśród nich swoich ulubieńców, których znacie z najlepszych występów. Postawiono na Michała Meyera, Sebastiana Stankiewicza i Szymona Mysłakowskiego, a także Magdę Smalarę, Karolinę Piechotę, Michała Zielińskiego oraz Mateusza Grydlika. Każda z granych przez nich postaci jest ekscentrykiem, o niecodziennych zainteresowaniach, przekonaniach i ambicjach. Jeśli ktoś nie mając talentu wciąż wierzy w zostanie aktorem albo prowadzi interes na boku szyjąc patriotyczne ubranka dla psów, to można śmiało spodziewać się po nim niespodziewanego. Wśród pracowników jest też gość z zagranicy, który do Polski trafił z Finlandii, a nad Wisłą najbardziej spodobał mu się tani alkohol…. Obsadę uzupełniają stand-uperzy – Łukasz „Lotek” Lodkowski, Mateusz Socha, Magda Kubicka, Paweł Chałupka, Błażej Krajewski oraz Adam Van Bendler, wśród których pojawiają się same perełki tego korporacyjnego świata – mamy trenera personalnego, twórcę wideo, kierownika ds. BHP, a nawet boksera i wyznawczynię teorii spiskowych.