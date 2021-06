Konkurencja ma to od dawna. Jedyną nadzieją Apple jest to, że zrobi to lepiej

Niby banał, ale jednak nie. Bo pamiętajmy, że dotychczas FaceTime pozostawał komunikatorem zamkniętym w ekosystemie Apple — dopiero w tym roku się to zmieni. Bowiem ze wspomnianych, wygenerowanych, linków korzystać będzie można na każdej platformie. Android czy Windows nie dostaną dedykowanej aplikacji, ale będą mogli włączyć się do rozmowy za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Brzmi mało wygodnie — i myślę, że może to być taka próba rozpoznawania terenu. Chociaż kto wie, może Apple myśli że ma na tyle dużo argumentów i ich usługa będzie działała na wzorowo i bezproblemowo, że rozmówcy którzy spróbują FT zechcą korzystać z niego na co dzień. Tym samym pobiegną do sklepu po własnego iPada, iPhone’a, Maca czy co tam jeszcze im przyjdzie do głowy.

Nie do końca rozumiem ten krok Apple — tym bardziej, że przecież w tym roku dowiedzieliśmy się o planowanym porcie iMessage na Androida. Przy okazji też dowiedzieliśmy się dlaczego takowy nigdy nie powstał:

iMessage na Androida przysłużyłoby się po prostu do usunięcia przeszkody dla rodzin korzystających z iPhone’ów, by dać dzieciom smartfony z Androidem

Apple nie chciało nikogo wypuszczać ze szponów swojego ekosystemu, a przy okazji robiło co w jego mocy, by przyciągnąć jak najwięcej nowych użytkowników. I choć na polskim rynku tego nie odczuliśmy, w Stanach Zjednoczonych gdzie każdy ma iPhone’a, bardzo trudno było się wyrwać z tego kręgu. Tym razem Apple robi podchody — ale żeby to wszystko miało sens, FaceTime musi działać nieskazitelnie. Bez przerw, bez niespodzianek, bez irytujących błędów — to jedyna nadzieja firmy na to, że coś z tego wyjdzie.